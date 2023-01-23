۱۸ دستگاه وسیله نقلیه سرقتی در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای را بر اساس وظایف ذاتی خود با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در اجرای برنامه عملیاتی سال جاری و در راستای پیگیری خواستههای به حق شهروندان، طرح ویژه مقابله با سارقین وسایل نقلیه در دهه سوم دی ماه در سطح استان اجرا شد که تلاش همکاران در دوایر تجسس و پلیس آگاهی در سطح استان منجر به کشف تعداد ۲ دستگاه خودرو و تعداد ۱۶ دستگاه موتور سیکلت سرقتی و تحویل آن به افراد مالباخته شد.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: از دلایل وقوع سرقت وسایل نقلیه به ویژه موتور سیکلت در استان کمبود پارکینگ در نقاط شلوغ و پر ازدحام به ویژه در شهرستانهای پر جمعیت استان و عدم رعایت نکات ایمنی نظیر رها کردن در خیابانها، معابر، جلوی مراکز تجاری، ورزشی، تفریحی و … بوده و همکاری دستگاههای مرتبط و رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان مورد نیاز و مبرم است.
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