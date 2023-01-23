به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سانی خانی پیش از ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت تنیس قم که در سالن اجتماعات شهید عزیززادگان اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: حمایت‌های سرمایه گذاران بخش خصوصی از ورزش تنیس در قم بسیار خوب است و هیئت تنیس قم باید الگویی برای سایر هیئت‌های ورزشی استان قم نسبت به جذب حامیان مالی باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ابراز داشت: سابقه خوبی در تنیس قم مشاهده می‌کنیم و همین امر باعث شده است که سرمایه گذاران بخش خصوصی به سمت حمایت از تنیس قم جلب شوند.

وی بیان کرد: حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی از ورزش تنیس نمونه بسیار خوبی برای ورود دادن حامیان مالی به سمت ورزش قم در کلیه رشته‌های ورزشی است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری قم نیز حمایت خوبی از ورزش تنیس قم با احداث زمین در بوستان علوی داشته است گفت: باید زمینه را برای حضور دختران و پسران علاقمند به تنیس در استان مهیا کرد تا خودشان را نشان دهند.

سانی خانی تاکید کرد: در حوزه ورزش کارگری نیز در این بخش زمین کافی و مکان مورد نیاز موجود است و باید بتوانیم در ورزش کارگری رشته تنیس را نیز راه اندازی کنیم.

وی بیان کرد: در دانشگاه‌ها هم زمین‌های خوبی برای ایجاد زمین تنیس وجود دارد که هزینه ساخت یک زمین تنیس بسیار کمتر از ساختمان‌هایی است که در دانشگاه‌ها ساخته می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر دستگاه‌های دولتی زمین‌هایی را برای راه اندازی زمین تنیس دارند حتماً با کمک استانداری قم رایزنی‌هایی با وزارتخانه‌های متبوع آنها انجام می‌دهیم که به سمت راه اندازی زمین تنیس پیش برویم.

مدیرکل ورزش و جوانان قم در پایان گفت: بانوان چشم امید به فعالیت رئیس جدید هیأت دارند و باید قهرمانان و سرمایه گذاران در مراسم خاصی تجلیل شوند.

در پایان مجمع انتخاباتی رئیس هیئت تنیس قم، رضا اسماعیلی ماد با کسب اکثریت آرا برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.