برخی خط های تیراندازان مشکل دارد/میدان اهداف پروازی تعطیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی قربانی در مراسم تجلیل از مدال‌آوران مسابقات جهانی تیراندازی در مصر و بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازی، اظهار داشت: در طول ۶۵ سال تیراندازی فقط یک مدال المپیک کسب کرده که در المپیک توکیو توسط فروغی با رنگ طلا کسب شده است‌ همه جوانان ما در شهرستان‌ها می توانند مانند فروغی افتخار آفرینی کنند.

وی ادامه داد: زمانی که آمدم مشکلات در این فدراسیون زیاد بود. ۳۵ میلیارد بدهی وجود داشت ولی به این مسائل توجه نکردم. بعد از اینکه مدت‌ها اهداف پروازی تعطیل و تفنگ و تپانچه راکد بود، کارها را به خوبی پیش بردیم.

وی در ادامه افزود: یک سری کار اساسی هست‌ که باید انجام شود. برخی از خط‌های تیراندازی مشکل دارد که باید بر طرف شود. یک میدان اهداف پروازی هم تعطیل شده است. دور از شان ورزش است که اینگونه باشد.

رئیس فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: ۳۵ سفر استانی داشتم. در کردستان ۵۰ قبضه اسلحه هوماک و ۵ میلیارد تومان اعتبار از استانداری برای هیات استان گرفتم. سفرهای استانی ما صوری نبوده و کارها را پیگیری کردیم.

وی در پایان گفت: بیش از ۵ هزار نفر در سه رده سنی و در سه اسلحه در مسابقات مختلف ما شرکت کردند و بالغ بر ۴ هزار نفر در سراسر کشور فعال شده اند. تصمیم‌گیری انفرادی را کنار گذاشتیم و خرد جمعی را به کار بستیم و کمیته فنی در همه رشته ها فعال شده است.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پایان گفت: ۲۵ میلیارد تومان با امروز در فدراسیون هزینه‌ کرده ایم.امروز را شما دعوت نکرده ایم که فقط مطالبه کنیم و شرایط را می دانیم. تیراندازان ما بسیار با اخلاق هستند و من فرماده گردان‌های زیادی در جنگ بودم اما امروز افتخار می‌کنم که نوکر این تیراندازان هستم.