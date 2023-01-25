حسن رحیمی روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چرایی اقدام پارلمان اروپا مبنی بر پیشنهاد قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی بیان کرد: این اقدام ستیزه جویانه اروپا اولین اقدام خصمانه نیست و آخرین نیز نخواهد بود، دشمنی و خصومت غرب با ایران با افت و خیز و با فراز و فرودهای در ۴۳ سال گذشته کم و بیش با جمهوری اسلامی وجود داشته است.

وی دلیل اینکه چرا پارلمان اتحادیه اروپا به طرفی می‌رود که نیروی رسمی یک کشور را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد افزود: بدون شک بی ارتباط با نقطه قوت سپاه و جمهوری اسلامی نیست و اگر ایران و نیروهای مسلح ما ضعیف بودند نیازی نبود که اتحادیه اروپا اقدامی از روی عصبانیت و احساسات انجام دهد.

مسئول بسیج اساتید استان همدان تشریح کرد: در درجه اول اقدامات از این دست بیش از اینکه نشانه ضعف و بن بست ایران باشد نشانگر تأثیر گذاری و نقاط قوت است.

آیا اقدام پارلمان اروپا سرانجامی خواهد داشت

رحیمی روشن ادامه داد: مجموعه‌ای که اتحادیه اروپا نامیده می‌شود در واقع کنفدراسیونی از کشورهای اروپای غربی و اروپای شرقی است که مجموعاً چیزی حدود ۲۸ کشور را شامل می‌شود، بنابراین وقتی صحبت از اتحادیه اروپا می‌شود این اتحادیه، با یک دولت ملی به شکلی که ما در داخل کشورها می‌شناسیم متفاوت است.

وی تشریح کرد: ۲۸ کشور مستقل است که دولت، قوه قضائیه و پارلمان مستقل دارند ولی در برخی از موارد هم گرایی های در طول چند دهه گذشته پس از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز در بین آنها اتفاق افتاده است به این معنی که برخی از نهادهای مشترک بین آنها به وجود آمده است مثل پارلمان مشترک (که البته تصمیمات آن الزام آور نیست)، پول واحد (یورو) شورای اروپا که متشکل از سران اروپا است.

وی با بیان اینکه شورای وزیران و کمیسیون اروپا که مأموریت اجرای تصمیمات را دارد خاطرنشان کرد: با ایجاد این نهادهای مشترک مسیری در راستای تشکیل ارو پای واحد انتخاب شده است که تا تشکیل اروپای یک پارچه راه درازی در پیش دارند.

رحیمی روشن تصریح کرد: نمایندگان پارلمان در واقع تجمیعی از نمایندگان کشورهای عضو است، بنابراین ما با یک کشور واحد مثل ایالات متحده آمریکا فعلاً مواجه نیستیم، چه بسا ده‌ها سال آینده این اتفاق رخ ندهد.

مسئول بسیج اساتید استان همدان در ادامه مطالب از تصمیم اخیر پارلمان اروپا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی که در حد یک پیشنهاد است، نام برد و گفت: وقتی این تصمیم برای تمام کشورهای اروپایی لازم الاجرا می‌شود که در شورای اروپا بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب برسد.

وی از نحوه رأی گیری در شورای اروپا سخن به میان آورد و ادامه داد: که باید اجماع کامل وجود داشته باشد و حتی یک کشور هم مخالف نباشد، یعنی مبنا اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک،) نیست.

رحیمی روشن یادآور شد: اجماع بدان معناست که همه کشورهای عضو باید با موضوع موافق باشند و حتی یک مخالف وجود نداشته باشد و۲۸ کشور اتحادیه اروپا، حتی یک کشور کوچک اتحادیه هم مخالف باشد اجماع ی حاصل نشده است و موضوع مورد نظر تصویب نخواهد شد.

وی با بیان اینکه از این رو، با این ساختاری که اشاره شد تصمیمی که پارلمان اروپا گرفته است در حد یک پیشنهاد و یک پیش نویس است و باید به شورای اروپا برود و در آنجا اگر شرایط اجماع را داشت، آنگاه می‌توان گفت به یک قانون تبدیل شده است که بسیار دور از ذهن و بعید به نظر می‌رسد که چنین اجماعی در اروپا شکل بگیرد.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که جمهوری اسلامی و سپاه در داخل کشور، منطقه وجهان دارد، بخش اجرایی اتحادیه اروپا قطعاً دوراندیشانه تر از پارلمان اروپا عمل خواهد کرد.

این استاد دانشگاه بوعلی سینا در پاسخ به اینکه «اگر شورای اروپا این تصمیم پارلمان را تصویب کرد و به عنوان قانونی برای کشورهای اتحادیه اروپا الزام آور شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟»، گفت: هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، از ۱۹ فروردین سال ۹۸ آمریکا علاوه بر تحریم‌های پیشین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است، چه اتفاقی برای سپاه رخ داد؟ هیچ اتفاقی رخ نداده است. چرا که ساختار محیط بین الملل مبتنی بر قدرت است، اینگونه تحریم‌ها و مصوبات علیه کشورهایی که ضعیف باشند و قدرت واکنش نداشته باشند البته تأثیرگذار خواهد بود.

مسئول بسیج اساتید استان همدان با بیان اینکه اگر گروهی و یا سازمانی جزو گروه‌های تروریستی دانسته شد افزود: معنی آن این است که هر کجا در دست رس بودند حق کشتن، حق بازداشت، حق مصادره اموال آنها را خواهید داشت.

رحیمی روشن یادآور شد: اما می‌بینیم وقتی سپاه در لیست سیاه آمریکا قرار گرفت هیچ اقدام کوچک یا بزرگی علیه نیروهای سپاه در داخل و خارج از کشور توسط آمریکایی‌ها صورت نگرفته است نه اینکه نخواسته باشند بلکه نتوانسته‌اند! آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر جرأت انجام اقدامی علیه سپاه را نداشتند چون از واکنش بسیار سخت جمهوری اسلامی ایران و مجموعه مسلح بیم داشتند.

وی در ادامه از عرصه بین الملل به نوان عرصه قدرت است نام برد و افزود: اگر یک واحد سیاسی قدرتمند بود اینگونه تحریم‌ها تأثیر روانی دارد اما از لحاظ عملی الزاماً کارآیی نخواهد داشت.

رحیمی روشن ادامه داد: اگر تحریم آمریکا علیه سپاه فاقد کارآیی بوده است پس به طریقه اولی تحریم فرضی اتحادیه اروپا نیز اثری جدی نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: مجموعه کشورهای که عضو اتحادیه اروپا قدرت تأثیر گذاری آمریکا را ندارند، آمریکا به تنهایی به مراتب قدرتمند و قوی‌تر از مجموع کشورهای اتحادیه ارو پا است، مثلاً بودجه سالانه نظامی ۸۰۰ میلیارد دلار است در حالی که کل بودجه اتحادیه اروپا خیلی کمتر از این مقدار است.

وی گفت: پس اگر آمریکا با جایگاه خود تحریم علیه سپاه اثرات چندانی نداشت بر فرضی که اتحادیه اروپا این کار را انجام دهد، اثر چندانی نخواهد داشت.

عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران بر فرض قطعی شدن تحریم سپاه چه خواهد بود، آیا امکان مقابله به مثل برای ایران وجود دارد

وی با بیان اینکه بله بدیهی و طبیعی است که جمهوری اسلامی می‌تواند عمل متقابل انجام دهد خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح اروپایی را مخصوصاً نیروهای مستقر در کشورهای خاورمیانه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد در این صورت نیروهای کشورهای اروپایی در منطقه خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، شبه قاره، افغانستان و جاهای دیگر بسیار آسیب پذیر خواهند بود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای محور مقاومت در سراسر منطقه حق مقابله با نیروهای اروپایی را خواهد داشت.

مسئول بسیج اساتید استان همدان در پایان گفت: با توجه به مسائل منطقه و ویژگی‌های حقوقی و سیاسی و نظامی موضوع تحریم سپاه بسیار بعید میدانم که اروپایی‌ها به خود اجازه دهند که پیشنهاد و پیش نویس پارلمان اروپا را به قانون و مصوبه رسمی تبدیل کنند.