ایرانمنش:بعد ازسالها رکوردشکستیم/اعزام به انتخابی جهان منطقی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حضور در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که با چهار شکست مشابه ۳ بر صفر برای تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران همراه بود، این تیم تا به امروز حضوری در هیچ رویدادی نداشته است. حتی در مسابقات اخیر انتخابی قهرمانی جهان که برای نخستین بار از طرف فدراسیون جهانی برگزار شد هم هیچ یک از بانوان ملی پوش ایران حضور نداشتند چراکه در کل مبنا و ملاک بر عدم اعزام آنها بود.

این در حالی است که یک هفته پیش از آغاز این رقابت ها در قطر و برای نخستین بار در تاریخ، تنیس روی میز بانوان ایران در بخش تیمی رنکینگ جهانی به رتبه زیر ۴۰ دنیا صعود کرد و در جایگاه ۳۵ تیم‌ های ملی جهان قرار گرفت. در نخستین رده بندی منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی هم تمام بانوان ملی پوش ایران از جایگاه های قبلی خود صعود داشتند در حالیکه در بخش مردان همان رنکینگ، نیما عالمیان سقوط ۴۰ پله ای داشت.

با وجود این اتفاقات خوشایند اما دختران تنیس روی میز ایران حضور خود را کامل و صد درصدی نمی بینند. این خروجی نشست هایی است که به صورت مشترک میان مدیران ورزش با مسئولان فدراسیون برگزار شده است. این بازی ها با یک سال تاخیر اول تا ۱۶ مهرماه سال آینده در هانگژو برگزار می شود. فعلا حضور ملی پوشان تنیس روی میز بانوان در بخش انفرادی و دوبل قطعی است اما برای بخش تیمی نه!

حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان اما ابراز امیدواری می کند که به شاگردانش مجوز حضور در بخش تیمی این بازی ها هم داده شود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد و دیگر موارد مرتبط با تیمش، غیبت در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان، برنامه های پیش بینی شده برای آغاز فصل جدید اردوهای آماده سازی و رویدادهای مصوب برای حضور در آنها توضیح داد.

این مربی با تاکید بر اینکه مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی دو رویدادی است که اعزام به آنها در برنامه تیم ملی تنیس روی میز بانوان قرار دارد، گفت: فاصله هفت هشت ماهه تا این دو رویداد داریم و احتمالا از اسفندماه و بعد از تعیین ترکیب جدید تیم ملی اردوهای آماده سازی را آغاز کنیم.

وی در مورد تعداد نفرات اعزامی به هر یک از این رویداد ها خاطرنشان کرد: در مورد مسابقات قهرمانی آسیا که تصمیم با فدراسیون است و قطعا حمایت لازم برای حضور حداکثری خواهد شد. در مورد بازی های آسیایی اما هنوز وضعیت مان به صورت صد درصد مشخص نشده است. حضورمان در بخش انفرادی قطعی است اما هنوز در مورد بخش تیمی و درخواستی که برای حضور در این بخش داریم موافقت نشده است.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با بیان اینکه برای بازی های آسیایی می توانیم حداکثر ۵ بازیکن اعزام کنیم و برای بخش تیمی هم حداقل به حضور ۳ بازیکن نیاز است، یادآور شد: البته با در نظر گرفتن مواردی مانند آسیب دیدگی احتمالی، بهتر است حضور در بخش تیمی با چهار بازیکن باشد اما اگر با اعزام سه بازیکن هم موافقت شود می توانیم در بخش تیمی بازی های آسیایی شرکت داشته باشیم و این برای تنیس روی میز بانوان که در مسیر پیشرفت و تغییرات است، تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل متقاضی حضور در بخش تیمی بازی های آسیایی شده ایم اما هنوز پاسخی نگرفته ایم.

ایرانمنش ادامه داد: تنیس روی میز بانوان طی سال های گذشته پیشرفت سطحی داشته است. اخیرا با تغییر نسل و روند رو به رشد در آنها هم مواجه بوده ایم به گونه ای که در میان بازیکنان نوجوان و جوان پیشرفت محسوسی دیده می شود. به جز ندا شهسواری که سرمایه و بازیکن تاثیرگذار تنیس روی میز بانوان به حساب می آید، سایر بازیکنان جوان هستند. این بازیکنان به حمایت برای حضور هر چه بیشتر در میادین مختلف نیاز دارند. امیدوارم در این راستا با اعزامی تیمی به هانگژو هم موافقت شود.

وی در ادامه به شرایط بازیکنان تنیس روی میز بانوان اشاره داشت و ابتدا مروری بر صعود تاریخی به رده ۳۵ تیمی جهان کرد و گفت: عملکرد بازیکنان در بخش انفرادی و مسابقات تیمی تعیین کننده رنکینگ تیمی است. ملی پوشان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بعد از ۴۹ سال رکورد شکستند و به جمع ۱۰ تیم برتر صعود کردند و نهم شدند و برای اولین بار مجوز حضور در فینال قهرمانی تیمی جهان را کسب کردند که حضور در این مسابقات هم به تنهایی ارزشمند بود. همچنین حضور در بازیهای اسیایی گذشته نیز تاثیرگذار بود و مجموع اینها....به صعود ۱۴ پله ای کمک کرد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در واکنش به اینکه «در نخستین رنکینگ منتشر شده فدراسیون جهانی برای سال جدید میلادی همه بانوان ملی پوش ایران صعود داشتند اما در دومین رنکینگ با سقوط مواجه شدند»، تصریح کرد: رنکینگ جهانی متاثر از عوامل زیادی است. طبیعی است که حضور متوالی در مسابقات و به ویژه عملکرد خوب در آنها به صعود چند پله ای منجر می شود اما سقوط صرفا به دلیل عملکرد منفی نیست. سقوط اخیر بازیکنان ایران به خاطر عدم حضور در میادین بوده است. غیبت در مسابقات در حالیکه بازیکنان دیگر کشورها حضور بیشتری در میادین دارند، باعث سقوط می شود.

این مربی یادآور شد: برای حفظ رنکینگ باید حضور متوالی در میادین بین المللی داشت در حالیکه هزینه اعزام به آنها بسیار بالاست. فدراسیون تا حد امکان حمایت لازم را برای حضور در تورنمنت ها و رقابت های رسمی مختلف دارد اما به حمایت مالی بیشتری نیاز داریم تا تاثیر آن را روی عملکرد ملی پوشان و وضعیت شان در رنکینگ جهانی شاهد باشیم.

ایرانمنش با تاکید براینکه جذب اسپانسر اختصاصی برای تنیس روی میز بانوان از نیازهای اصلی است، گفت: در بسیاری مواقع ملی پوشان ما به خاطر عدم حضور در میادین با افت رنکینگ مواجه می شوند نه عملکرد ضعیت در میادین، اگر اسپانسر داشته باشیم قطعا اردوی های بیشتری خواهیم داشت و در مسابقات بیشتری شرکت می کنیم. در این صورت وضعیت بهتری کسب می کنیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان همچنین اشاره ای به غیبت تیمش در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان داشت و گفت: در این خصوص نشست هایی به منظور ارزیابی وضعیت تیم و پیش بینی نتایج برگزار شد. باتوجه به حضور قدرت های بزرگ در این رقابت ها، احتمال کسب سهمیه بانوان ایران ضعیف بود و به همین دلیل با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تصمیم بر این شد که در این مسابقات حضور نداشته باشیم.

وی اشاره داشت که برای یک سرمربی هیچ مسئله ای به اندازه مهیا شدن شرایط حضور هر چه بیشتر در مسابقات ایده آل نیست اما هزینه اعزام به مسابقات انتخابی جهان بسیار بالا بود و احتمال اینکه بازیکنان با یک بازی حذف شوند، زیاد بود. لذا تصمیم گرفته شد که جای هزینه این بازی ها، برای اعزام تیم و بازیکنان به رقابت های دیگر هزینه شود.

وی در این زمینه ادامه داد: در تقویم ۲۰۲۳ فدراسیون جهانی رویدادهای زیادی مصوب شده است. درخواست اعزام به برخی از آنها را داده ایم که در صورت مهیا بودن شرایط انجام می شود ضمن اینکه باید برای تعیین ترکیب جدید تیم ملی، رقابت های انتخابی برگزار شود.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد شیوه برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی هم توضیح داد و گفت: مسابقات تنیس روی میزآزاد و دسته یک بزرگسالان از ۱۸ بهمن ماه در زنجان آغاز می شود. ۸ بازیکن برتر شرکت کننده در این رقابت ها همراه با ۴ نفر برتر رنکینگ جهانی، ترکیب بازیکنان شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی را تشکیل می دهند. به واسطه برگزاری این رقابت ها و با در نظر گرفتن تعداد نفرات اعزامی به رویدادهای پیش رو، ترکیب جدیدتیم ملی مشخص می شود.