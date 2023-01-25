به گزارش خبرنگار مهر، سهرمان کودک «امسال سال توست»، «قصه سنگو و شوبانه» و «تاک، روباه کوچک» بهتازگی توسط انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شدهاند. اینکتابها عناوین جدید مجموعه «رمان کودک» هستند که اینناشر چاپ میکند.
از اینمجموعه تا بهحال کتابهایی چون «دوست صمیمی من»، «فوتبالیست ریزهمیزه»، «مسافران سیاره دیگر»، «دوقلوها»، «زندگی را آفتابی میکنم»، «عملیات نجات صورتی»، «شارلوی ۲۷۲۶» و «وقتی اسکیتم گربه شد» منتشر شدهاند. کتابهای مورد اشاره برای بچههای بالای ۶ سال منتشر شده و میشوند.
«تاک، روباه کوچک» یکی از سهرمان جدید کودک است که بهقلم ناصر یوسفی نوشته شده و علیرضا جلالیفر آن را تصویرگری کرده است. اینکتاب درباره روباه کوچکی بهنام تاک است که از همان اول، با بقیه خواهر و برادرهایش فرق دارد. او درباره همهچیز کنجکاو است و همیشه سوال دارد. اما باید برای خودش بودن تلاش کند؛ حتی اگر کمی سخت باشد…
اینرمان در ۶ فصل نوشته شده است.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
تاک باز هم مجبور شد بلند شود و برود. نمیدانست چرا باید بازی کند. مگر فکر کردن عیبی داشت؟ دوباره چندبار بالا و پایین پرید و چندبار دنبال رودک و سبزه و کبود دوید، اما باز هم یکجا ایستاد و به دور و برش نگاه کرد. چیزهای عجیبی میدید. توی سبزهها چیزهای کوچک و خیلی قشنگ بودند. بعضی از آنها به رنگ دم مامانروباه بودند، قرمز، قرمز. او همانجا ایستاد و به آنها نگاه کرد. بعد هم نشست تا بهتر آنها را ببیند.
اینکتاب با ۸۴ صفحه مصور، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
رمان بعدی «قصه ی سنگو و شوبانه» است که سرور کُتُبی آن را نوشته و تصویرگریاش هم بهعهده فائزه تقیزاده بوده است. اینکتاب هم دربرگیرنده داستان پیرزنی تنها و سنگی به نام سنگو است. سنگو، سنگی بانمک و شیطان است که کمکم خودش را در دل شوبانه جا میکند. طوریکه شوبانه میخواهد همیشه شاد باشد و زندگی کند. اما سنگو او را ترک میکند تا روح شوبانه را پیدا کند؛ و شوبانه نمیداند با غم دوریاش چه کند!
«قصه ی سنگو و شوبانه» ۱۳ فصل دارد.
در قسمتی از اینکتاب هم آمده است:
پس از عبور از چند پیچ تند، سنگو به زمین نشست و احساس کرد خستگی مثل پتوی نرمی او را به دنیای خواب میبرد. در همان حال، لغزیدن چیزی را بر مچ دستش حس کرد و وقتی خوب نگاه کرد، گیاه نقرهای را دید که یک گلبرگ تازه روی آن سبز شده بود. سنگو فهمید یک روز گذشته است. نفس عمیقی کشید و با خودش زمزمه کرد: «مادرشوبانه... نازنین من... یک روز گذشت. دارم نزدیک میشم. پیداش میکنم.»
و خود را به خواب سپرد تا او را به شهر آرزوهای دور و دراز ببرد.
اینکتاب هم با ۱۰۸ صفحه مصور، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۸ هزار تومان به چاپ رسیده است.
سومینکتاب جدید مجموعه «رمان کودک» هم «امسال سال توست» بهقلم و تصویرگری کوین هِنکس است که فریده خرمی آن را ترجمه کرده است. موضوع داستانش هم دوستی، خانواده، رقابت خواهر برادری و اتفاقات مدرسه است. اینرمان درباره پسری بهنام بیلی میلر است که قرار است سال تحصیلی سخت و چالشهای جدیدی را پیش رو داشته باشد. اما این اتفاقات کمک میکنند بزرگتر شود.
«امسال سال توست» در ۴ بخش نوشته شده که بهترتیب عبارتاند از: معلم، پدر، خواهر، مادر.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
شاگردهای کلاس دوم یکییکی کنار میزِ خالیِ خانم سیلور ایستادند و درباره زیستنمایشان برای بچههای کلاس حرف زدند.
نوبت بیلی که رسید، زیستنمایش را تکان داد تا نشان دهد خفاشش چطور پرواز میکند و زیستگاهش را توضیح داد و شرح داد که چطور از اکلیل استفاده کرده که شبیه میکا به نظر برسد. اشارهای به سل یا پریها نکرد. سعی کرد حرفهای بابایی را به یاد بیاورد. گفت: «میکا مثل جواهرات میدرخشه. میکا یه ماده معدنیه که توی غارها پیدا میشه. شبیه اکلیله.»
موقع حرف زدن سرش را انداخته بود پایین اما وقتی حرفهایش تمام شد، سرش را بلند کرد و با خانم سیلور چشم توی چشم شد. خانمسیلور ته کلاس در گوشهای خیلی خودمانی لب پنجره نشسته بود و یک تختهشاسی دستش گرفته بود.
اینکتاب با ۱۴۴ صفحه مصور، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۷ هزار تومان منتشر شده است.
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