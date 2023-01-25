یادی از هیث لجر در پانزدهمین سال رفتنش/ شکهار کاپور از خاطرات گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جهان ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ با خبر غم‌انگیز یافتن پیکر بی‌جان هیث لجر شوکه شد. این بازیگر استرالیایی فقط ۲۸ سال داشت و به دلیل مصرف چند داروی ناسازگار، بر اثر ایست قلبی در آپارتمانش درگذشت.

۱۵ سال پس از درگذشت او، هنوز تاثیرش بر سینما قابل حس است. او در نقش‌های مختلف از قهرمان‌های رمانتیک تا شخصیت‌های پیچیده و موذی جلوی دوربین رفته بود و کارگردان‌ها و افرادی که شانس همکاری با وی را داشتند، او را به خاطر سبکش و آدمی که بود تحسین کرده‌اند.

کریستوفر نولان کارگردان «شوالیه تاریکی» او را پر از خلاقیت خوانده و بر جدیت و شهود او تاکید کرده است.

شکهار کاپور آخرین فردی بود که با هیث لجر پیش از فوت وی صحبت کرده بود. این ۲ قرار بود در «جنگ ساعت نُه» با هم همکاری کنند.

این کارگردان هندی با گرامی داشت یاد هیث لجر که یکشنبه (سالروز درگذشتش بود) گفت: من و هیث خیلی صمیمی شدیم، آنقدر که برایم نامه می‌نوشت و مرا برادری از مادری دیگر خطاب می‌کرد. او با وجود سن کمش فردی بسیار معنوی بود و گفتگوهای ما در میان ایده‌های مختلف، آگاهی و فضای معنوی می‌چرخید و او دوست داشت همه این ایده‌ها وارد فیلم شود.

کاپور گفت پیش از فوت لجر او راهی نیویورک شد تا با وی برای این پروژه دیدار کند. دیدار آنها یک روز عقب انداخته شد چون بازیگر به تازگی از فیلمبرداری فیلمش در ونکوور بازگشته بود.

کاپور ادامه داد: یادم می‌آید رفتم خانه و دیدم دیپاک چوپار منتظرم است. مرا نشاند و گفت ببین هیث لجر مرده است. من گفتم یعنی چی او مرده؟ قرار است به زودی همدیگر را ببینیم و بعد تلویزیون را روشن کردم و خبر را شنیدم. پلیس نیویورک بلافاصله با من تماس گرفت چون آخرین تماس تلفن همراهش با من بود و پلیس می‌خواست بداند من چه می‌دانم و او در چه شرایطی بود که فوت کرد.

لجر برای بازی نقش جوکر مدت‌ها از دیگران فاصله گرفت و کاپور معتقد است که این نقش ستاره‌ای را از استرالیایی‌ها گرفت و این تراژدی را رقم زد.

کاپور افزود: جوکر او نه برای ظلمش، بلکه برای شفقتش مشهور است. او در چشم‌هایش شفت و درک و خرد را داشت. او با باور اینکه جوکر است، این نقش را ایفا کرد و به آنچه روی پرده انجام می‌داد باور داشت و این نقش بود که او را ویران کرد.

هیث لجر دیپلمش را زودتر از موقع گرفت و در ۱۶ سالگی به عشق بازیگری از مدرسه بیرون آمد و اولین موفقیتش را با کمدی نوجوانانه «۱۰ چیزی که برایش از تو متنفرم» که اقتباسی مدرن از کمدی ویلیام شکسپیر «رام کردن زن سرکش» بود، تجربه کرد. لجر نقش یک پسر بد و جذاب را داشت که تلاش می‌کند کت استراتفورد بداخلاق را جلب کند.

او با این نقش‌آفرینی تحسین شد و در نهایت فیلم ۵۳.۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد. لجر برای اجرای یک ترانه هم نامزد جایزه فیلم MTV برای بهترین اجرای موزیکال شد.

تنها ۶ سال بعد او یکی از بازیگران اصلی فیلم «کوهستان بروکبک» بود که سال ۲۰۰۵ اکران شد و برای بازی در آن نامزدی بهترین بازیگر مرد در اسکار و بفتا را کسب و جایزه بهترین بازیگر مرد را از حلقه منتقدان فیلم نیویورک و حلقه منتقدان فیلم سان‌فرانسیسکو دریافت کرد.

یکی از آخرین آثار او که ۶ ماه پس از مرگش اکران شد، «شوالیه تاریکی» شناخته‌شده‌ترین نقش لجر بود که برای بازی در نقش جوکر برنده جایزه اسکار و بفتای بازیگر نقش مکمل مرد شد و سال‌ها بعد هنوز یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های منفی سینمایی تمام دوران محسوب می‌شود.