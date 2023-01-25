به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسین حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ نشست بصیرتی و گفتمانی به مناسبت دهه فجر در شهرها و روستاهای علی آباد کتول برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی علی آبادکتول افزود: برگزاری جشن‌های خیابانی با محوریت محلات، برگزاری مسابقات محله، پخش سرودهای زنده، برگزاری جشن‌های خیابانی، برپایی کاروان‌های شادی و نواختن زنگ انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های دهه فجر در علی آبادکتول است..

حسینی گفت: برگزاری همایش دختران انقلاب اسلامی با نگاه تکیه بر جایگاه بانوان، بهره‌برداری از خانه عالم و خانه قرآن، راه‌اندازی کانون‌ها و سمن‌های فرهنگی، اجرای برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد، برپایی کاروان‌های شادی، برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری رژه موتوری، برگزاری نخستین یادواره شهدای انقلاب، برپایی میز خدمت در مناطق محروم، اعزام گروه‌های جهادی با نگاه محرومیت‌زدایی از دیگر برنامه‌هایی است که به‌مناسبت دهه فجر در علی آبادکتول برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برپایی محافل انس با قرآن کریم و کرسی‌های تلاوت با نگاه جهاد تبیین، برگزاری جشن‌های ویژه و متمرکز، برگزاری برنامه‌های ویژه در حوزه دانش‌آموزان با نگاه جایگاه و نقش انقلاب اسلامی، برپایی نمایشگاه دهه فجر و راه‌اندازی رادیوی انقلاب از دیگر برنامه‌های دهه فجر در علی آبادکتول است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی علی آبادکتول از برگزاری عصر شعر انقلاب اسلامی با حضور شعرای آئینی و مداحان استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه نقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی بود در صدد هستیم برنامه‌های دهه فجر به صورت مردم‌پایه و محله‌محور برگزار شود، همچنین در کنار مردم‌محوری، نشاط اجتماعی هم مورد توجه است.