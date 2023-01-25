به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی کوپادل ری فوتسال اسپانیا شب گذشته تیم پالما میهمان تیم بورلا بود و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ در این بازی به پیروزی برسد.

حسین طیبی و مسلم اولادقباد دو ملی پوش ایرانی تیم پالما هم در این دیدار به میدان رفتند و شب درخشانی را با گلزنی پشت سر گذاشتند. ابتدا این طیبی بود که بعد از گذشت ۴ دقیقه، دروازه تیم حریف را باز کرد و پالما را پیش انداخت.

دومین گل پالما هم در دقیقه ۲۱ توسط اولادقباد به ثمر رسید. بورلا در ادامه گل‌های خورده را جبران کرد اما «مارلون» دو بار دیگر برای پالما گلزنی کرد تا آخرین گل بورلا در دقیقه ۳۸ هم مانع برد یاران طیبی و اولادقباد نشود.

این چهارمین جامی است که تیم پالما برای قهرمانی در آن تلاش می کند. این تیم در لیگ دسته اول اسپانیا بعد از بارسلونا در رده دوم قرار دارد و به احتمال زیاد به مرحله پلی آف صعود خواهد کرد.

شادی بازیکنان پالما بعد از برد در کوپا دل ری با حضور طیبی و اولادقباد (نفر اول ایستاده از چپ)

پالما در لیگ قهرمانان اروپا هم به جمع چهار تیم نهایی راه یافته است و می تواند در این جام هم مدعی باشد.

از سوی دیگر هنوز مسابقات جام حذفی اسپانیا هم باقی مانده است؛ رقابت هایی که پالما در مرحله یک چهارم نهایی آن روز ۱۰ فوریه با تیم خاین بازی می کند.