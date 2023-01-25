منصور برزگر: آروزیم کسب دومین مدال طلای یزدانی در المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این بازدید علیرضا دبیر با تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در مراحل ساخت ساختمان جدید فدراسیون کشتی، کمپ و مجموعه رفاهی شهید سجاد عفتی و همچنین بازسازی خانه‌های کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده، سرمربی سابق تیم ملی را در جریان آخرین اقدامات قرار داد.



برزگر در ادامه این بازدید در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده بر سر تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان حضور پیدا کرد و دقایقی به صحبت با ملی پوشان آزادکار پرداخت.

منصور برزگر در جمع ملی پوشان آزادکار به ساختمان جدید فدراسیون و کمپ تیم‌های ملی اشاره کرد و گفت: نگه داری داشته‌ها خیلی سخت است همه شرایط در حال حاضر خوب است و همه چیز برای کشتی گیران مهیا شده است.



وی با بیان اینکه یکی از آرزوهای من این است حسن یزدانی دومین مدال طلای خود را در المپیک کسب کند، ادامه داد: همه کشتی گیران در شرایط خوبی قرار دارند دومین مدال یزدانی از این نظر برای من اهمیت دارد که ما کشتی گیر با دو مدال طلا نداریم.



برزگر تاکید کرد: کمتر از ۱۷ ماه با المپیک پاریس فاصله داریم، همه فکر و ذکر خود را روی کشتی بگذارید تا بتوانید موفق شوید خوشبختانه تیم خیلی خوبی داریم و باید قهرمان المپیک شویم.



سرمربی پیشین تیم ملی اظهار کرد: اندازه را باید در هر چیزی در نظر گرفت، کشتی گیر باید بداند که تمرین زیادی او را پس می‌زند پس باید به اندازه و در تایم تمرینات خود را بگذراند.