کشور باید کارگاه بزرگ مسکن سازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران استانی وزارت راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن، ضمن تبریک آغاز ماه رجب، ساخت مسکن را کاری مقدس دانست.

وی در ادامه افزود: حداکثر اختیارات به استان‌ها در طرح نهضت ملی مسکن داده می‌شود به شرطی که حداکثر ابتکارات نیز از سوی استان‌ها برای حل مشکلات بکار گرفته شود چرا که مشکل حل نشدنی نداریم.

بذرپاش همچنین بر رعایت الگوی ایرانی_ اسلامی در ساخت واحدهای مسکونی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه باید کشور را به یک کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل کنیم، افزود: باید امور مربوط به ساخت مسکن را یک امر واجب عینی برای خود بدانیم.

وزیر راه و شهرسازی مشارکت نهادها و بخش خصوصی را ضامن تحقق حداکثری این طرح ملی دانست و گفت: همه باید در این طرح مهم مشارکت داشته باشند و کسی کنار نایستد.

وی ادامه داد: بانک‌ها و نهادهای مالی نیز این طرح را از خود بدانند.

بذرپاش خطاب به مدیران استانی گفت: از ظرفیت همه بخش‌های عمومی و خصوصی در استان‌ها برای به اتمام رسیدن طرح‌های نهضت ملی مسکن استفاده کنید.

وزیر راه و شهرسازی بکار بستن ابتکار، داشتن انگیزه بالا، اعتقاد به توانستن و عزم ملی را لازمه تحقق این طرح بزرگ دانست.