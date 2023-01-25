  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۶

در قالب طرح «رهپویان فجر» ارائه می‌شود؛

تخفیف رجا به متولدان دهه فجر انقلاب اسلامی

تخفیف رجا به متولدان دهه فجر انقلاب اسلامی

شرکت حمل و نقل ریلی رجا در آستانه‌ سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، طرح تسهیلات ویژه سفر را برای متولدان این ایام با عنوان «رهپویان فجر ۱۴۰۱» اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت رجا، عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی این شرکت با اعلام این خبر گفت: رجا به عنوان بزرگ‌ترین شرکت حمل‌و نقل ریلی مسافری کشور و پیشرو در ارائه خدمات نوین، در راستای بزرگداشت ایام مبارک دهه فجر، در بازه زمانی ۱۲ الی ۲۲ بهمن ماه سال جاری، تسهیلات سفر را برای متولدان این دهه در نظر گرفته است.

علیرضا علی‌سلیمانی افزود: در قالب این طرح، ۲۵ درصد تخفیف برای متولدان ۱۲ الی ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و ۲۰ درصد تخفیف برای متولدان ۱۲ الی ۲۲ بهمن ماه سال‌های پس از سال ۱۳۵۷ که قصد سفر در بازه حرکتی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، مصادف با دهه فجر انقلاب اسلامی را دارند، ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: اعمال این تخفیفات در صورتی‌که متقاضیان از طریق وب‌سایت رجا به نشانی www.raja.ir اقدام به تهیه بلیت کنند (به شرط وجود ظرفیت فروش در سامانه آنلاین)، بدون نیاز به هیچ گونه مراحل اداری در فرآیند خرید بلیت، به صورت خودکار و بدون محدودیت مسیر انجام می‌شود.

کد مطلب 5691648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها