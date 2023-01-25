تخفیف رجا به متولدان دهه فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت رجا، عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی این شرکت با اعلام این خبر گفت: رجا به عنوان بزرگ‌ترین شرکت حمل‌و نقل ریلی مسافری کشور و پیشرو در ارائه خدمات نوین، در راستای بزرگداشت ایام مبارک دهه فجر، در بازه زمانی ۱۲ الی ۲۲ بهمن ماه سال جاری، تسهیلات سفر را برای متولدان این دهه در نظر گرفته است.

علیرضا علی‌سلیمانی افزود: در قالب این طرح، ۲۵ درصد تخفیف برای متولدان ۱۲ الی ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و ۲۰ درصد تخفیف برای متولدان ۱۲ الی ۲۲ بهمن ماه سال‌های پس از سال ۱۳۵۷ که قصد سفر در بازه حرکتی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، مصادف با دهه فجر انقلاب اسلامی را دارند، ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: اعمال این تخفیفات در صورتی‌که متقاضیان از طریق وب‌سایت رجا به نشانی www.raja.ir اقدام به تهیه بلیت کنند (به شرط وجود ظرفیت فروش در سامانه آنلاین)، بدون نیاز به هیچ گونه مراحل اداری در فرآیند خرید بلیت، به صورت خودکار و بدون محدودیت مسیر انجام می‌شود.