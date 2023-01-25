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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۵۸

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان:

۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس همدان هزینه شد

۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس همدان هزینه شد

همدان_مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان از تجهیز مدارس در سال جاری به میزان ۱۵ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: در تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی سهم شهرستان همدان کم است.

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با کمبود جدی سرانه مواجهیم و افق خوبی در شهر همدان در زمینه فضاهای آموزشی نداریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان افزود: سرانه استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز ۸ مترمربع است که این سرانه در کشور کمتر از ۶ متر، در استان ۳.۸ استان و در شهر همدان مشکل بسیار شدیدتر است.

نقوی با بیان اینکه متأسفانه طی سالهای گذشته در حین اجرای پروژه‌های انبوه مسکن کاربری‌های آموزشی مورد نیاز تأمین نشده است اظهار کرد: در طرح مسکن ملی کاربری آموزشی پیش بینی شده و مدارس ضمن ساخت به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری شهرداری و اداره راه و شهرسازی در راستای تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز افزود: تقویت اعتبارات مورد نیاز آموزش پرورش در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان از تجهیز مدارس در سالجاری به میزان ۱۵ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: در تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی سهم شهرستان همدان کم است وبا توجه به جمعیت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

کد مطلب 5691662

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