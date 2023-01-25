اعضای ناظر مجلس در چند شورا انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها به شرح زیر انتخاب شدند:

مهدی عیسی زاده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان آذربایجان غربی

سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان اردبیل

عباس مقتدایی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان اصفهان

زهره سادات لاجوردی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان تهران

حسین خسروی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان خراسان جنوبی

علی اکبر علیزاده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان سمنان

روح‌اله نجابت به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان فارس

فاطمه محمدبیگی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان قزوین

غلامرضا منتظری به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان گلستان

ناظران مجلس در شورای معادن

استان البرز: مهدی عسکری و علیرضا عباسی

استان بوشهر: ابراهیم رضایی و غلامحسین کرمی

استان چهارمحال و بختیاری: قدرت الله حمزه و احمد راستینه

استان خراسان شمالی: امان الله حسین پور و محمد وحیدی

استان قم: مجتبی ذوالنوری و احمد امیرآبادی فراهانی

استان کردستان: بهزاد رحیمی و پرویز اوسطی

استان لرستان: مرتضی محمودوند و حسین گودرزی

استان مازندران: رضا حاجی پور و غلامرضا شریعتی

استان کهگیلویه و بویراحمد: سید محمد موحد و مهدی روشنفکر

استان آذربایجان غربی: حسن همتی و انور حبیب‌زاده

استان اردبیل: محمود عباس زاده و علی نیکزاد

استان اصفهان: حسین رجایی و الهام آزاد

استان تهران: فرهاد بشیری و مجتبی توانگر

استان خراسان جنوبی: مجید نصیرایی و مصطفی نخعی

استان سمنان: عباس گلرو و علی اکبر علیزاده

استان فارس: فرهاد طهماسبی و مسلم صالحی

استان قزوین: روح الله عباسپور و لطف الله سیاهکلی

استان گلستان: غلامعلی کوهساری و رضا آریانپور

اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان‌ها

مهدی عسکری نماینده مردم البرز

موسی احمدی نماینده مردم بوشهر

احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد

علی جدی نماینده مردم شیروان

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم

مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل

جلال محمودزاده نماینده مردم مردم مهاباد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل

حسین محمدصالحی نماینده مردم فریدن

مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد

سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات

عباس گلرو نماینده مردم سمنان

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین

امانقلیچ شادمهر نماینده مردم گنبد کاووس

بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان