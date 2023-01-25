سه تیم در کورس قهرمانی لیگ برتر تکواندو/ چشم مس به نتایج دیگران

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور وارد ایستگاه پایانی شده و فردا پنجشنبه با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد. مس سونگون ورزقان که سال گذشته در اولین حضور خود عنون قهرمانی را کسب کرد، فصل جدید نیز یکی از مدعیان اصلی این مسابقات بود، اما غافلگیری در مبارزه با پالایش نفت آبادان، این تیم را برای دفاع از عنوان قهرمانی خود دور کرد.

حسن فلاحی راد سرمربی این تیم در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: باید بدون دغدغه وارد هفته پایانی می‌شدیم، ولی شکست برابر پالایش نفت، باعث غافلگیری ما شد. می‌توانستیم این تیم را ۶ بر ۲ شکست دهیم، به دلیل اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی مکزیک، بازی ما با این تیم معوقه اعلام شد و همین بازی مهم را زمان نامناسبی اعلام کردند که ما باید ۳ بازی سنگین در یک روز انجام می‌دادیم، به همین دلیل تیم ما در زمان مبارزه با نفتی‌ها تحلیل رفت و اعضای تیم نتوانستند عملکرد خوب خود را ارائه دهند.

وی افزود: بازی‌های هفته پایانی خیلی حساس و مهم است، ۳ تیم شانس قهرمانی دارند که در این بین بخت پالایش نفت آبادان به دلیل ۳ امتیاز بیشتری که نسبت به تیم ما و شهرداری ورامین دارد بیشتر است.

فلاحی راد ادامه داد: ولی هیچ چیز مشخص نیست و باید منتظر نتایج باشیم. نفت آبادان در اولین بازی با زاگرس جنوبی پیکار می‌کند که امیدوارم زاگرسی ها با ترکیب اصلی خود به میدان بیایند. بعد از آن هم با شهرداری ورامین دیدار خواهند کرد که خود شانس قهرمانی دارد و این موضوع حساسیت بازی‌ها را دو چندان بالا برده است.

سرمربی مس سونگون در مورد بازی‌های تیمش گفت: ما یک بازی سخت برابر دانشگاه آزاد داریم و پس از آن با یزدان پیکار می‌کنیم. هر دو بازی را با اختلاف به سود خود خاتمه می‌دهیم، ولی این تنها ملاک نیست و نتایج بازی‌های دیگر در تعیین تیم‌های برتر این دوره اهمیت دو چندانی دارد. البته شهرداری قبل از این بازی مهم هم که باید با مس دیدار کند.

فلاحی راد در پایان گفت: امیدوارم شرایط بازی‌های پایانی به صورتی پیش برود که در نهایت به سود ما ختم شود، ولی در مجموع باید عنوان کنم که جذابیت رقابتهای این فصل بالا بود و مبارزات خوبی از تیم‌ها شاهد بودیم.