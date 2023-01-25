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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

فرماندار مشهد:

ظرفیت مدارس منتخب مشهد در خدمت حل بحران آب قرار می‌گیرد

ظرفیت مدارس منتخب مشهد در خدمت حل بحران آب قرار می‌گیرد

مشهد ـ فرماندار مشهد گفت: براساس مفاد آئین‌نامه ملی ساختمان، قرار بر این خواهد بود تا ظرفیت مدارس در اختیار زیرساخت‌های شبکه آب‌رسانی شهرستان مشهد قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مشهد در تشریح مصوبه این شورا در خصوص استفاده از ظرفیت مدارس مشهد برای حل بحران قریب‌الوقوع آب در مشهد اظهار کرد: قرار بر این خواهد بود تا ظرفیت مدارس در اختیار زیرساخت‌های شبکه آب‌رسانی شهرستان قرار داده شود.

فرماندار مشهد با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر و تقارن آن با اعیاد رجبیه تصریح کرد: نگاه ما این است که آموزش و پرورش به‌عنوان یک حوزه راهبردی، باید با تمام قوا به میدان بیاید و در این راستا، برنامه‌ریزی‌های محتوایی و فرهنگی مناسبی انجام شده تا شاهد برپایی گسترده جشن فجر انقلاب در مدارس و البته گردهمایی‌های باشکوه دانش‌آموزی در سطح شهر باشیم.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر، چون این ایام مقارن با ایام‌البیض و اعیاد رجبیه است، تلاش ویژه خواهد شد تا اعتکاف دانش‌آموزی به‌عنوان یک فرصت مناسب در عرصه فرهنگ‌سازی، بتواند در خدمت تعالیم دینی و مبانی پرورشی عرصه آموزش قرار بگیرد و بر همین اساس، طبق برآوردهای اولیه و هماهنگی‌های انجام‎شده، قرار است تا بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز مشهدی در مساجد منتخب شهر در این آئین عبادی شرکت کنند.

داوری گفت: یکی از دستاوردهای جلسه شورای آموزش و پرورش، تعیین نرخ مصوب کلاس‌های فوق‌برنامه در مقطع ابتدایی بود زیرا شرایط کرونایی و آسیب‌های ناشی از آن، سرانه تجدیدکلاس شدن را در قشر دانش‌آموزان این رده به بیش از چهاربرابر افزایش داده و بر همین اساس، برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه و جبرانی برای تثبیت آموزشی دانش‌آموزان به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: در تعیین نرخ مصوب کلاس‌های فوق‌برنامه، توجه ویژه‌ای به ابعاد مختلف این طرح صورت گرفته و در قالب نظرات کارشناسی، قرار است تا سهم معلمان با در نظر گرفتن ملاحظات مالی اولیا برآورده شود.

کد مطلب 5691702

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