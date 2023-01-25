به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مشهد در تشریح مصوبه این شورا در خصوص استفاده از ظرفیت مدارس مشهد برای حل بحران قریب‌الوقوع آب در مشهد اظهار کرد: قرار بر این خواهد بود تا ظرفیت مدارس در اختیار زیرساخت‌های شبکه آب‌رسانی شهرستان قرار داده شود.

فرماندار مشهد با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر و تقارن آن با اعیاد رجبیه تصریح کرد: نگاه ما این است که آموزش و پرورش به‌عنوان یک حوزه راهبردی، باید با تمام قوا به میدان بیاید و در این راستا، برنامه‌ریزی‌های محتوایی و فرهنگی مناسبی انجام شده تا شاهد برپایی گسترده جشن فجر انقلاب در مدارس و البته گردهمایی‌های باشکوه دانش‌آموزی در سطح شهر باشیم.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر، چون این ایام مقارن با ایام‌البیض و اعیاد رجبیه است، تلاش ویژه خواهد شد تا اعتکاف دانش‌آموزی به‌عنوان یک فرصت مناسب در عرصه فرهنگ‌سازی، بتواند در خدمت تعالیم دینی و مبانی پرورشی عرصه آموزش قرار بگیرد و بر همین اساس، طبق برآوردهای اولیه و هماهنگی‌های انجام‎شده، قرار است تا بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز مشهدی در مساجد منتخب شهر در این آئین عبادی شرکت کنند.

داوری گفت: یکی از دستاوردهای جلسه شورای آموزش و پرورش، تعیین نرخ مصوب کلاس‌های فوق‌برنامه در مقطع ابتدایی بود زیرا شرایط کرونایی و آسیب‌های ناشی از آن، سرانه تجدیدکلاس شدن را در قشر دانش‌آموزان این رده به بیش از چهاربرابر افزایش داده و بر همین اساس، برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه و جبرانی برای تثبیت آموزشی دانش‌آموزان به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: در تعیین نرخ مصوب کلاس‌های فوق‌برنامه، توجه ویژه‌ای به ابعاد مختلف این طرح صورت گرفته و در قالب نظرات کارشناسی، قرار است تا سهم معلمان با در نظر گرفتن ملاحظات مالی اولیا برآورده شود.