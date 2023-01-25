اقدام پارلمان اروپا از سر درماندگی در برابر اقتدار سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هادی فرماندار اراک صبح چهارشنبه با حضور در ستاد فرماندهی سپاه روح الله استان تقدیر از تلاشهای گسترده سپاه برای خدمت به مردم و نظام و محکومیت اقدامات کشورهای تروریست پرور غربی اظهار داشت: قرار گرفتن نام فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در لیست تحریمها مدال دیگری بر مدالهای افتخار آمیز ایشان افزود و برگ دیگری بر افتخارات و کارنامه درخشان این فرمانده خدوم و انقلابی اضافه کرد.
هادی افزود: تحریم فرمانده سپاه استان مرکزی نشان از عملکرد درخشان و مؤثر ایشان در خنثی کردن توطئههای دشمنان خصوص در فتنه اخیر دارد و امروز مردم استان مرکزی و شهر اراک به وجود چنین فرمانده انقلابی و مردمی افتخار میکنند.
وی بیان کرد: سپاه روح الله استان مرکزی با فرماندهی سردار کریمی افتخارات زیادی خلق کرده و امروز دشمنان وقتی از تحریم فرماندهان ارزشی سپاه نتیجهای نمیگیرند در نهایت نهاد انقلابی سپاه رو در لیست به اصطلاح خودشان تروریستی قرار میدهند و این حرکتها قطعاً محکوم به شکست است و ملت ایران پاسخ آنها را در ایام الله دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داد.
فرماندار اراک ادامه داد: اتحادیه مستاصل اروپا بعد از ناکامیها و شکست سنگین در حمایت اردوکشیهای خیابانی و خیانتهای منافقین و تروریستها اینگونه اقدامات پوچ را در دستور کار گذاشتند و این اقدام از سر درماندگی و سردرگمی در برابر اقتدار ملت ایران و سپاه پاسداران است.
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