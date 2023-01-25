ادای احترام جامعه قرآنی به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و محفل انس با قرآن از سوی جامعه قرآنی کشور در آستانه آغاز جشن‌های دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مراسم امروز چهارشنبه، پنجم بهمن‌ماه، از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور اساتید، قاریان، حافظان، پیشکسوتان، مدیران و فعالان قرآنی کشور در آستان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.

علاوه بر تلاوت قرآن توسط قاریان بین‌المللی در این مراسم، اجرای تواشیح و همچنین قرائت بیانیه جامعه قرآنی به مناسبت چهل و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جامعه قرآنی با حضور در کنار مرقد امام راحل و نثار تاج گل و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ معمار انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

متن این میثاق نامه بدین شرح است:

سپاس بر خدایی که نور است و درود بر محمد (ص) پیام آور نور و امامان معصوم که در تیره‌ترین ادوار تاریخ بشریت، مشعل هدایت و روشنایی را برافروختند.

و سلام بر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سلسله جنبان عاشوراییان عصر خویش که با عصای موسائی اش سینه نیل وحشت را شکافت و امت خویش را به ساحل نجات رهنمون شد. او که سخنانش عطر وحی را به همراه داشت، کلام قدسی اش زمزمه از عشق را در کویر تشنه کامی‌ها جاری ساخت و با دم عیسایی اش در کالبد بی جان مردم روزگار ما روحی تازه دمید و در نیستان خشک وجودمان شوری جاودانه برانگیخت.

و هزاران سلام بر عشاق راه دوست، _شهیدان_ آنانکه بی هیچ کلامی فصیح ترین شعر روزگارند. مردانی مرد که از شریعه جوانمردی بازمی‌گردند تا برای همیشه تاریخ، عشق را سیراب کنند. پیروان خمینی کبیر که الگوی بی بدیل برای آحاد ملت ایران بوده اند.

و اما برای ما جامعه قرآنی کشور...

امام خمینی (ره) قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می‌داند که می‌تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همه زمان‌ها و مکان‌ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست، بلکه ایشان قرآن را در بر دارنده آموزه‌های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم‌ناپذیری می‌داند.

از همین روی در باور ایشان، قیام‌های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می‌تواند به‌عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در تحلیل فعالیت‌ها و بررسی روند کنشگران میدانی حوزه قرآنی نقاط مثبت و منفی فراوانی را تذکر داده اند. با توجه به بیانات ایشان شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای اصلی منجر به تجزیه و تحلیل مبتنی بر واقعیت، چشم اندازهای تازه و ایده‌های جدید می‌شود.

بدیهی است توجه ویژه به این چهار تحلیل می‌تواند ما را در سیاست گذاری و راهبردنگاری قرآنی بسیار یاری رساند. راهبردهایی که برای تعمیق و گسترش قرآن وجود دارد، عبارت اند از: گفتمان سازی، الگوسازی، فرهنگ سازی جمعی، عینیت بخشی علمی به قرآن و فضاسازی قرآنی. ما در مقابل قرآن مسئول هستیم و وظایفی در برابر آن داریم، این وظایف بر عهده بخش‌های مختلف جامعه مانند مردم، علمای دینی، دولت اسلامی و صداوسیما هستند.

ما جامعه قرآنی کشور، طی چند بند لازم و ضروری در آستانه چهل و چهارمین طلوع فجر انقلاب اسلامی، با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) میثاقی نو می‌بندیم و همچنین در راستای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و با عزمی راسخ‌تر و گام‌هایی هرچه استوارتر با رهرو آن پیر فرزانه، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در فتح قله این ودیعه الهی تجدید بیعت می‌نمائیم.

بندهای میثاق نامه جامعه قرآنی کشور با آرمان‌های امامین انقلاب به این شرح است:

اول:

به اسلام ستیزها و سردستگان کفر هشدار می‌دهیم که بی معرفتی شما نسبت به معارف بلند کتاب کامل‌ترین دین خداوند، شریعت محمدی. صلوات الله علیه و آله. برایتان عواقب سختی خواهد داشت. در قبال جسارتی که به محضر مبارک و قدسی کلام خدا از خود نشان دادید، پاسخ دندان شکنی خواهید گرفت که اصلی ترین و اثرگذارترین آن تحکیم عقاید و ترویج معانی و مبانی این کتاب حکیم است.

دوم:

لازم است به آن دسته از روشنفکرنماهای معاند که اخیراً به واسطه ابزار قرار دادن موقعیت زن ایرانی در جمهوری اسلامی ایران، به دنبال ایجاد و تشدید بحران اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان بودند، یادآور شویم که مکرهای مکرر شما بر بانوان و دختران ایران اسلامی عیان گشته است و در میهن اسلامی ما کارگر نخواهد افتاد.

سوم:

ما نمایندگانی از جامعه قرآنی کشور با اهتمام به جهاد تبیین، مقام والا و جایگاه بالای زن به عنوان ارزشی بی جایگزین را از طریق نشر عقاید و باورهای دینی ذیل سایه سار قرآن کریم به جامعه جهانی علنی نموده و اعلام می‌نمائیم که بانوان و دختران مقتدر در جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌دانند و اعتقاد دارند که ملاک دستیابی به حیات طیبه اموری مانند تفاوت در جنسیت یا نژاد و رتبه اجتماعی نیست، بلکه تنها ملاک راستین، ایمان و عمل صالح است.

این آیه در حقیقت به کسانی که برای زن مقامی پایین‌تر از مقام انسانی مرد قائل بودند ثابت می‌کند که اسلام دینی مردمحور نیست. بلکه اگر در مسیر صحیح الهی قدم بردارند هر دو به طور یکسان از حیات طیبه برخوردار خواهند شد و از اجر مساوی در پیشگاه الهی بهره‌مند خواهند شد:

«هرکس از مرد و زن ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهد به او حیات پاکیزه می‌بخشیم و پاداش آنها را بهتر از اعمالی که انجام داده‌اند خواهیم داد.»

چهارم:

ما به عنوان جامعه قرآنی کشور، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به عنوان یک نخبه قرآنی که در دوران حیات خود در این دنیا با ارائه طرح‌های گوناگون و جذاب قرآنی به جذب افراد به ویژه جوانان می‌پرداخت و همچنین در دوران حیات اخروی خود در جنت خداوند و در جوار سیدالشهدا علیه السلام به حیات جاوید متنعم است، تقدیر و تقدیس نموده و حمایت خود را از مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مرهون تلاش فرماندهان بزرگ و عظیم الشانی همچون ایشان است، اعلام می‌داریم. همچنین جسارت دشمنان هتاک به جایگاه رفیع سپاه جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم.

امید آن داریم تا فعالیت‌های قرآنی ما به مدد حضرت حجت، پربرکت‌تر از همیشه، مرضیّ رضای خداوند متعال، دعای خیر امامین انقلاب و عنایت شهدای معظم قرار گیرد.

کمیته قرآن و نهج البلاغه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی