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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

قتل فجیع خواهرزاده کارگردان تلویزیون در پردیس

قتل فجیع خواهرزاده کارگردان تلویزیون در پردیس

خواهرزاده کارگردان تلویزیون پس از آنکه برای دریافت بدهی خود به محل قرار با شریک کاری خود رفت، به‌طرز فجیعی به قتل رسید و جسد وی سوزانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار روز قبل بود که یک پسر جوان پس از خروج از منزل در پردیس دیگر به خانه بازنگشت و همین موضوع سبب پیگیری پلیس شد که در نهایت تحقیقات پلیسی منجر به پرده‌برداری از یک تراژدی خون‌آلود شد.

سید رضا حبیبی، کارگردان و تهیه کننده تلویزیون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص ماجرای مفقودی خواهرزاده خود گفت: چهار روز قبل بود که خواهرزاده ۳۵ ساله‌ام که در حوزه بازسازی مسکن فعالیت می‌کرد، از خانه خارج شد و دیگر به منزل بازنگشت.

دایی مقتول عنوان کرد: به‌رغم اینکه خواهرم چندین باز با تلفن همراه وی تماس گرفت اما کسی پاسخگو نبود و همین موضوع سبب تشدید نگرانی خانواده شد که در نهایت فردای آن روز به کلانتری مراجعه کردیم و تشکیل پرونده دادیم.

وی بیان کرد: در ادامه، پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کرد که در نهایت به سه نفر مظنون شدند و که هر سه نفر بازداشت شدند و پس از آن یکی از آن سه نفر به قتل خواهرزاده‌ام اعتراف کرد.

حبیبی گفت: فرد متهم به قتل، در حوزه خرید و فروش مسکن فعالیت می‌کرده و با توجه به اینکه کار نوسازی و بازسازی خانه‌هایی که توسط این شخص تملک می‌شد را خواهرزاده من انجام می‌داد، به‌همین دلیل با یک‌دیگر موضوعات مالی داشتند.

دایی مقتول در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه متهم به قتل، به خواهرزاده من بدهی داشت، چهار روز قبل برای تسویه بدهی خود با وی قرار ملاقات می‌گذارد و در همان قرار، نقشه قتل خواهرزاده‌ام را عملی می‌کند و پس از آن، جسد در بیابان‌های پردیس کشف شد.

وی در ادامه عنوان کرد: شب دوشنبه به ما اطلاع داده شد که برای شناسایی جسد به پزشکی قانون کهریزک مراجعه کنیم و در ادامه مادر مقتول، جسد را شناسایی کرد که آثار شکنجه روی جسد مشهود بود و حتی جسد را آتش زده بودند به‌طوری که به‌سختی قابل شناسایی بود.

حبیبی با قدردانی از اقدامات پلیس آگاهی در جهت شناسایی عاملان این جنایت گفت: ماشین خواهرزاده‌ام نیز در همان شب در میدان هفت حوض تهران پیدا شد.

کد مطلب 5691742

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