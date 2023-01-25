قتل فجیع خواهرزاده کارگردان تلویزیون در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، چهار روز قبل بود که یک پسر جوان پس از خروج از منزل در پردیس دیگر به خانه بازنگشت و همین موضوع سبب پیگیری پلیس شد که در نهایت تحقیقات پلیسی منجر به پرده‌برداری از یک تراژدی خون‌آلود شد.

سید رضا حبیبی، کارگردان و تهیه کننده تلویزیون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص ماجرای مفقودی خواهرزاده خود گفت: چهار روز قبل بود که خواهرزاده ۳۵ ساله‌ام که در حوزه بازسازی مسکن فعالیت می‌کرد، از خانه خارج شد و دیگر به منزل بازنگشت.

دایی مقتول عنوان کرد: به‌رغم اینکه خواهرم چندین باز با تلفن همراه وی تماس گرفت اما کسی پاسخگو نبود و همین موضوع سبب تشدید نگرانی خانواده شد که در نهایت فردای آن روز به کلانتری مراجعه کردیم و تشکیل پرونده دادیم.

وی بیان کرد: در ادامه، پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کرد که در نهایت به سه نفر مظنون شدند و که هر سه نفر بازداشت شدند و پس از آن یکی از آن سه نفر به قتل خواهرزاده‌ام اعتراف کرد.

حبیبی گفت: فرد متهم به قتل، در حوزه خرید و فروش مسکن فعالیت می‌کرده و با توجه به اینکه کار نوسازی و بازسازی خانه‌هایی که توسط این شخص تملک می‌شد را خواهرزاده من انجام می‌داد، به‌همین دلیل با یک‌دیگر موضوعات مالی داشتند.

دایی مقتول در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه متهم به قتل، به خواهرزاده من بدهی داشت، چهار روز قبل برای تسویه بدهی خود با وی قرار ملاقات می‌گذارد و در همان قرار، نقشه قتل خواهرزاده‌ام را عملی می‌کند و پس از آن، جسد در بیابان‌های پردیس کشف شد.

وی در ادامه عنوان کرد: شب دوشنبه به ما اطلاع داده شد که برای شناسایی جسد به پزشکی قانون کهریزک مراجعه کنیم و در ادامه مادر مقتول، جسد را شناسایی کرد که آثار شکنجه روی جسد مشهود بود و حتی جسد را آتش زده بودند به‌طوری که به‌سختی قابل شناسایی بود.

حبیبی با قدردانی از اقدامات پلیس آگاهی در جهت شناسایی عاملان این جنایت گفت: ماشین خواهرزاده‌ام نیز در همان شب در میدان هفت حوض تهران پیدا شد.