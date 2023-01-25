واکسیناسیون کرونا در ۱۱٠ مرکز شهرستان کهگیلویه انجام می شود

سید منصور تقوی با اشاره به شیوع و شناسایی زیر سویه اُمیکرون در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کهگیلویه زودتر از بقیه شهرستان‌های استان در وضعیت زرد قرار گرفته و احتمال ورود به موج هشتم کرونا دور از ذهن نیست.

وی تصریح کرد: مرکز بهداشت و درمان کهگیلویه در بیش از ۱۱۰ مرکز نمونه برداری و واکسیناسیون انجام می‌دهند.

منصور تقوی بیان داشت: با توجه به همین موضوع از مردم می‌خواهیم که با کوچک‌ترین علامتی برای آزمایش مراجعه کنند و پزشکان هم موارد مشکوک را ارجاع دهند.

رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه خاطر نشان کرد: با وضعیت آزمایشگاهی مجهز و تعداد واکسیناتور و انواع واکسیناسیون که در اختیار مرکز قرار دارد، ما می‌توانیم کرونا را در همین مرحله زرد نگه داریم و وارد مرحله نارنجی نشویم.

تقوی با بیان آمادگی کامل بیمارستان دهدشت افزود: اقدامات مورد نیاز و لازم در تمام ابعاد برای مهار کرونا در این مرحله انجام شده است.

وی با ابراز امیدواری از تکمیل برنامه واکسیناسیون توسط مردم و ضرورت استفاده از ماسک تاکید کرد: مردم بویژه دانش آموزان فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

تقوی توصیه کرد: طبیعی است برای اینکه وارد موج هشتم نشویم و از همین وضعیت زرد عبور نکنیم، نیاز به همکاری و همیاری مردم داریم.