نابودی حیات وحش و منابع طبیعی کشور قابل جبران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری صبح امروز در نشست معاونان طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کشور که در اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست در سطح کلان سازمان مظلومی است، اظهار داشت: مظلوم ترین بخش در این سازمان نیز حیات وحش و طبیعت است؛ این به این معنا نیست که در سایر بخش‌های محیط زیست وضعیت خوبی داریم اما برای مثال آلودگی هوا رسوا کننده است زیرا دیده می‌شود اما نابودی حیات وحش دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ سال پیش در همین شرق اصفهان گونه گورخر ایرانی وجود داشت یا در منطقه حفاظت شده عباس آباد یوزپلنگ آسیایی را داشتیم اما امروز این گونه‌ها نیستند، از جِبیر و بسیاری از گونه‌های پرندگان خبری نیست و اگر چه ذخایری باقی مانده اما بخش زیادی از بین رفتند و این حاصل توسعه‌ای بوده که طی ۶۰- ۷۰ سال اخیر اتفاق افتاده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور تصریح کرد: اگر روند نابودی منابع طبیعی کشور با همین روند ادامه داشته باشد و از بین برود در آینده قابل جبران نیست.‌

اکبری افزود: مسئله آلودگی هوا با علم قابل حل است اما اگر یوزپلنگ آسیایی منقرض شد نسل این گونه زیستی قابل جبران نخواهد بود؛ در موضوع تالاب‌ها اگر امروز اعتبارات زیادی هم تخصیص دهند آیا گاوخونی را می‌توان با پول احیا و تنوع زیستی آن را حفظ کرد؟

وی با بیان اینکه رسالت ما این است که جلوی نابودی بیشتر منابع طبیعی کشور را بگیریم، تصریح کرد: نمی‌خواهیم بازدارنده رفتار کنیم که چوب لای چرخ توسعه کشور باشد اما می‌خواهیم توسعه به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های زیستی از بین نرود و هر جا لازم است اقدام احیایی انجام دهیم.‌

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی این استان که از حاضران جلسه بودند، در خصوص موضوع اکوتوریسم و اکوپارک‌ها در اصفهان، ابراز داشت: اگر سرمایه گذار مناسبی وجود داشته باشد در حوزه توریسم آمادگی داریم که کار بنیادین اساسی صورت گیرد و افرادی سرمایه گذاری کنند که عاشق محیط زیست باشند.

اکبری افزود: کار خوبی که در تانزانیا و کنیا در خصوص اکوپارک‌ها وجود دارد و همین سهمی که دنیا در اکوتوریسم دارد، ما نداریم در حالی که عمده درآمد حاصل کشورهایی چون تانزانیا و کنیا از اکوتوریسم است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت آهوان کشور در استان اصفهان است، اظهار داشت: این استان بیشترین جمعیت بز و قوچ و میش و آهو را دارد و آمادگی داریم اگر سرمایه گذاری خوب که مطابق با اصول و برابر با برنامه جامع پیش بیاید، ایجاد اکوپارک در اصفهان نه تنها در سطح کشور که در خاورمیانه حرف برای گفتن خواهد داشت، اگر سرمایه گذار خوب وجود دارد، هدایت کنید تا کار خوبی را در حوزه اکوتوریسم با محوریتِ مشاهده حیات وحش داشته باشیم.

به گزارش مهر، نشست ۲ روزه معاونان طبیعی و تنوع زیستی ادارات کل حفاظت محیط‌زیست سراسر کشور به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.