سرشماری پرندگان زمستان گذران شهرستان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق پور سالم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرشماری پرندگان زمستان گذران شهرستان بوشهر در سایت‌های اعلام شده شهرستان انجام شد، اظهار داشت: این سرشماری در دو بخش خشکی و دریایی با استفاده از ظرفیت دانش بومی انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر افزود: بیش از ۳۰ هزار قطعه پرنده زمستان گذران همچون انواع مرغابی، پلیکان، فلامینگو، باکلان و انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی در این سرشماری تخمین جمعیت شد.

استان بوشهر همه ساله میزبان تعدادی زیادی از پرندگان زمستان گذاران آبزی و کنار آبزی است که پس از طی کردن هزاران کیلومتر از نقاط مختلف جهان به این استان می‌آیند و چند ماه مهمان این استان هستند.