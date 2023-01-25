مراسم پرفیض اعتکاف در مسجد دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم از ۱۴ الی ۱۷ بهمن ماه همزمان با ۱۳ الی ۱۵ رجب المرجب در مسجد این دانشگاه برگزار می شود.

گفتنی است؛ این مراسم با حضور سخنرانان کشوری آیت‌الله جاودان، حجت الاسلام قاسمیان، حجت‌الاسلام علوی و حجت‌الاسلام عابدینی و با مناجات خوانی حجت السلام کرم نیا و حاج امیر کاتوزیان و با مداحی حاج مهدی محمدی و کربلایی امین پویان راد برگزار می‌شود.

علاقمندان برای ثبت نام و حضور در این مراسم معنوی تا ۱۰ بهمن ماه فرصت دارند به آدرس اینترنتی HEIAT.AUT.AC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن ۱- ۶۶۵۴۲۳۰۰ تماس حاصل کنند.