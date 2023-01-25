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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

دومین همایش ملی سرطان برگزار می‌شود

دومین همایش ملی سرطان برگزار می‌شود

متخصصان سرطان به همراه پزشکان گوارش و کبد، زنان و زایمان، اورولوژی و...، از صبح پنج شنبه به مدت دو روز در تهران گردهم می آیند تا پیرامون ۵ سرطان شایع در کشور، به بحث و تبادل بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان، در راستای مأموریت خود در ارتقا دانش مشاوران سلامت و کادر درمان به خصوص افرادی که مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تشخیص و درمان سرطان فعالیت می‌کنند، نسبت به آشنا نمودن آنها با تازه‌های تشخیص و درمان پنج سرطان شایع و قابل پیشگیری (پستان، پروستات، ریه، دهانه رحم و دستگاه گوارش)، دومین همایش ملی سرطان را برگزار می‌کند.

این همایش در روزهای ۶ و ۷ بهمن ۱۴۰۱ در سالن قدس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با همکاری جمعی از اساتید و متخصصین ملی و بین المللی بنام در حوزه کنترل سرطان، برگزار می‌شود.

در همین راستا، سینا سالاری دبیر علمی دومین همایش ملی سرطان، به اهداف همایش اشاره کرد و گفت: این همایش، یک تفاوت با سایر کنگره‌ها و همایش‌های حوزه انکولوژی دارد؛ و آن تاکید بیشتر به مقوله پیشگیری از سرطان است.

وی افزود: ما سعی کرده‌ایم در همایش ملی سرطان، از کسانی که مستقیم و غیرمستقیم درگیر بیماران مبتلا به سرطان هستند، دعوت کنیم. همچنین، یکی دیگر از مزیت‌های همایش ملی سرطان، پرداختن به بحث‌های فوق تخصصی ۵ سرطان شایع در کشور است.

کد مطلب 5691845
حبیب احسنی پور

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