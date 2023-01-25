به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان، در راستای مأموریت خود در ارتقا دانش مشاوران سلامت و کادر درمان به خصوص افرادی که مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تشخیص و درمان سرطان فعالیت میکنند، نسبت به آشنا نمودن آنها با تازههای تشخیص و درمان پنج سرطان شایع و قابل پیشگیری (پستان، پروستات، ریه، دهانه رحم و دستگاه گوارش)، دومین همایش ملی سرطان را برگزار میکند.
این همایش در روزهای ۶ و ۷ بهمن ۱۴۰۱ در سالن قدس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با همکاری جمعی از اساتید و متخصصین ملی و بین المللی بنام در حوزه کنترل سرطان، برگزار میشود.
در همین راستا، سینا سالاری دبیر علمی دومین همایش ملی سرطان، به اهداف همایش اشاره کرد و گفت: این همایش، یک تفاوت با سایر کنگرهها و همایشهای حوزه انکولوژی دارد؛ و آن تاکید بیشتر به مقوله پیشگیری از سرطان است.
وی افزود: ما سعی کردهایم در همایش ملی سرطان، از کسانی که مستقیم و غیرمستقیم درگیر بیماران مبتلا به سرطان هستند، دعوت کنیم. همچنین، یکی دیگر از مزیتهای همایش ملی سرطان، پرداختن به بحثهای فوق تخصصی ۵ سرطان شایع در کشور است.
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