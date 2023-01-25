به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی اعتکاف اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئله اعتکاف و اربعین را به‌عنوان کارهای بزرگ انقلاب اسلامی نام بردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان به لزوم داشتن اخلاص در کارها و تاثیرگذاری آن اشاره کرد و افزود: اینکه جوانان گرایش بیشتری به برنامه‌های اعتکاف پیدا کردند جای ستایش دارد اما برای دشمن قابل تحمل نیست.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به روی آوردن دشمنان دین به آتش زدن قرآن و مسجد و اهانت به پیامبراکرم (ص) اضافه کرد: دشمنان به دنبال مخدوش کردن چهره اسلام، اهل‌بیت عصمت و طهارت و قرآن هستند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه برنامه‌های اعتکاف حتماً در مسجد اجرا شود، افزود: جلسه‌ای با حضور مبلغان اعزام‌شونده تشکیل و اهداف و وظایف‌شان یادآوری شود.

وی مهم‌ترین کار مبلغان دین را جهاد تبیین دانست و اضافه کرد: رابطه چهره به چهره و صحبت کردن مبلغان با جوانان می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه نسل جدید چیزی از خدمات انقلاب اسلامی نمی‌داند، تصریح کرد: بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها، ائمه جماعات و مساجد از نسل انقلاب هستند و این یک ارزش است بنابراین خدمات بی‌شمار انقلاب اسلامی باید بیان شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه اجتماع اعتکاف را سنت حسنه بزرگی دانست و با بیان اینکه از خیران هم کمک خواسته شود، گفت: اگر به مردم اطلاع‌رسانی شود حتماً کمک‌رسان خواهند بود.