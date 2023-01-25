در بحث اخراج یزدانی باید تابع ساپینتو بود

ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز پنجشنبه استقلال برابر ملوان بندرانزلی گفت: همانند دیدار برابر تراکتور، استقلال باید هم در لیگ و هم در جام حذفی به مصاف تیم قدیمی و خوشنام ملوان برود. ملوانی ها در دو هفته اخیر توانستند با پیروزی هایی که به دست آورده اند هم از لحاظ روحی و روانی در شرایط ایده آلی قرار بگیرند و هم تا حدودی خود را از پایین جدول بالا بکشند. بنابراین با انگیزه بالا به مصاف استقلال خواهند آمد تا بتوانند با پیروزی در این دیدار شگفتی ساز شوند.

وی در مورد وضعیت استقلال تاکید کرد: استقلال همچنان با مصدومیت و محرومیت تعدادی از بازیکنان خود دست و پنجه نرم می کند. ساپینتو هنوز نتوانسته از ابتدای فصل تا به الان تمام نفراتش را در اختیار داشته باشد و همین مسئله باعث شده تا حدودی دست ساپینتو برای انتخاب بازیکن بسته باشد.

این پیشکسوت استقلال ادامه داد: البته انتقادهای زیادی هم به ساپینتو به خاطر نداشتن یک ترکیب مشخص برای بازی‌های لیگ برتر وارد است اما باید بپذیریم مصدومیت ها تا حدودی کار را برای سرمربی آبی پوشان سخت کرده است.

وی افزود: آبی ها نمی خواهند مقابل ملوان امتیاز از دست بدهند. باخت و تساوی برای آنها هیچ فرقی ندارد و اگر به دنبال این هستند تا موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشند باید با حمایت هوادارانشان بازی را با پیروزی به پایان رسانده و منتظر اتفاقاتی فوتبالی برای سه تیم پرسپولیس، سپاهان و گل گهر سیرجان باشند.

ادموند اختر با انتقاد از اینکه گفته می شود چند بازیکن پا به سن گذاشته قرار است به استقلال بیایند، خاطرنشان کرد: این اتفاق ناخوشایند نباید رخ بدهد. استقلال به بازیکنانی نیاز دارد که توان فیزیکی بالا داشته و بتوانند برای تیم مفید واقع شوند. انتخاب بازیکن خارجی پا به سن گذاشته ای که این روزها مطرح است نه تنها به استقلال کمک نمی کند بلکه باعث خواهد شد پنجره نقل و انتقالاتی استقلال به دلیل شکایتی که در آینده از تیم خوهد کرد دوباره بسته شود. اگر قرار است بازیکنان خارجی بگیریم که سنشان بالا و شرایط خوبی ندارند بهتر است چند بازیکن جوان و با انگیزه را به خدمت بگیرند تا هم آینده خود را تضمین کره و هم از انرژی و انگیزه آنها استفاده کنند.

کارشناس فوتبال در مورد اخراج سیاوش یزدانی هم گفت: این یک موضوعی است که بین سرمربی و بازیکن اتفاق افتاده است. قضاوت در این مورد سخت است اما مطمئنا باشگاه باید در این خصوص تصمیم منطقی بگیرد تا استقلال از هر حیث متضرر نشده و حرمت چندین ساله باشگاه هم از بین نرود. در مجموع بازیکن باید تابع تصمیمات سرمربی باشد زیرا این سرمربی است که در پایان پاسخگوی عدم نتیجه گیری تیمش خواهد بود.