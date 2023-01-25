پافشاری «بن گویر» بر تعرض مجدد به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فاسطینی، ایتمار بن گویر وزیر تندرو اسرائیلی که با تعرض اخیر خود به مسجد الاقصی جنجال گسترده‌ای به پا کرده بود، همچنان بر تکرار حماقت خود اصرار دارد.

وی امروز چهارشنبه گفته که ضمن احترام به اردن، به مسجد الاقصی تعرض کرد و این کار را هم تکرار خواهد کرد.

عبدالله دوم پادشاه اردن روز گذشته در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در امان خواستار توقف فوری اقدامات یکجانبه این رژیم در قدس و مسجد الاقصی، حفظ وضعیت تاریخی و قانونی حاکم بر آن و جلوگیری از تعرض بن گویر و دیگر وزرای کابینه به این مکان مقدس اسلامی شده بود.

این در حالی است که بن گویر دو هفته پیش برای نخستین بار در قامت وزیر به مسجدالاقصی یورش برد، این اقدام وی با واکنش تند گروه های مقاومت فلسطین، کشورهای منطقه ای و حتی محافل بین المللی روبرو شد.