زخمی شدن نظامی صهیونیست در درگیری های قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، پلیس رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم در جریان درگیری ها در اردوگاه شعفاط در قدس اشغالی خبر داد.

این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین از زخمی شدن یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در اردوگاه شعفاط خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین تاکید کرد که حال این جوان فلسطینی وخیم است و احتمال شهادت وی وجود دارد.

بر همین اساس منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست پس از درگیری های شدید در اردوگاه شعفاط از این اردوگاه فرار کردند.

همچنین منابع محلی ظهر امروز از عملیات جدید ضدصهیونیستی یک جوان فلسطینی در نزدیکی قلقیلیه در کرانه باختری خبر دادند. در پی این رخداد نظامیان صهیونیست به سوی این جوان فلسطینی شلیک کرده و وی را زخمی کردند که این جوان بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.