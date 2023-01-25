نخستین سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که «یواو گالانت» امشب راهی آمریکا خواهد شد.

بنابراین گزارش، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این سفر با مقامات امنیتی آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

براین اساس، تا پایان سفر گالانت به آمریکا، ایلی کوهن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به طور همزمان انجام وظایف او را نیز بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر از زمان پیروزی نتانیاهو در انتخابات و تشکیل کابینه جدید با حضور راستگرایان افراطی درباره رویکردهای این کابینه نگرانی‌هایی داشته اند.

دولت آمریکا از این جهت از این تحولات نگران است که در صورت اتخاذ سیاست‌های افراط گرایانه از سوی کابینه جدید نتانیاهو، کنترل وضعیت در اراضی اشغالی از دست آنها خارج شده و در نهایت منافع آنها در خاورمیانه به خطر افتد.