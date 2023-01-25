علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر صدور مجوزهای لازم، رفع موانع و ایجاد پروژههای گردشگری را از اهم اقدامات اداره کل میراثفرهنگی استان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۹۱ در خصوص اهمیت گردشگری، این صنعت یکی از اولویتهای مهم توسعهای در است محسوب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی با بیان اینکه استان یکی از استانهای محروم کشور است، ادامه داد: به دلیل نبود زیرساختهای لازم و شرایط تأسیسات گردشگری دوران کرونا، صنعت گردشگری در استان آسیبهای فراوانی را متحمل شد.
وی افزود: از آبانماه ۱۴۰۰ فعالیتهای توسعهای گردشگری در استان آغاز شد که تا کنون ادامهدار بوده است و بهشدت پیگیر جذب سرمایهگذار در استان هستیم.
مستوفیان با اشاره به این مطلب که تقاضاهای موجود در حوزه گردشگری نشاندهنده این است که این صنعت در استان جایگاه خود را پیدا کرده، گفت: از آبانماه سال گذشته فرایندهای برنامهریزی شده برای ماندگاری مسافر و ایجاد زیرساختهای لازم در استان شروع شد، ضریب اشغال هتلها بهشدت افزایش پیدا کرد و در اغلب موارد تکمیل ظرفیت تأسیسات گردشگری خدماترسان در استان را به دنبال داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان شمالی اظهار کرد: تحریک تقاضا و اعتمادسازی، جذب تسهیلات و برنامهریزیهای انجام شده و نشست مکرر با سرمایهگذاران داخل و خارج استان باعث شد در حال حاضر ۳۰ سرمایهگذار متقاضی ایجاد مجموعههای خدمات گردشگری اعم از اقامتی پذیرایی و سرگرمی در استان باشند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در استان بیانگر آن هست که قطار گردشگری در استان به حرکت درآمده و در آینده نزدیک شاهد شروع تعدادی از پروژههای سرمایهگذاری خواهیم بود که خدمات مناسبی را به مسافران و زائران ارائه دهند.
مستوفیان در پایان گفت: طی چند ماه آینده با رفع موانع موجود، عملیات اجرایی چند پروژه مهم با حجم سرمایهگذاری بالا در استان آغاز خواهد شد تحقق این امر میتواند جهش ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان را به همراه داشته باشد.
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