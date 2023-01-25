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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

با استقرار نخستین واحد صنعتی؛

طلسم ۱۰ ساله ناحیه صنعتی ندوشن شکست 

طلسم ۱۰ ساله ناحیه صنعتی ندوشن شکست 

یزد- بخشدار ندوشن گفت: اولین واحد در شهرک صنعتی ندوشن تخصیص زمین شد تا طلسم ١٠ ساله راه اندازی این ناحیه شکسته شود.

محمد میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، نخستین واحد در ناحیه صنعتی ندوشن با موضوع تولید تجهیزات پزشکی در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: ناحیه صنعتی ندوشن با مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار بیش از ۱۰ سال معطل راه اندازی و واگذاری زمین بود که با پیگیری های بخشداری ندوشن و حمایت مدیران استان و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس، با زیرساخت های کامل آب، برق و گاز و گذربندی و روشنایی استاندارد در حال واگذاری است.

بخشدار ندوشن ادامه داد: این ناحیه صنعتی پذیرای سرمایه گذاران در صنایع پاک و کم آبخواه خواهد بود و متقاضیان می توانند با اخذ جواز تاسیس از دستگاه های اجرایی در خواست واگذاری زمین در این ناحیه صنعتی را ارائه دهند.

میرحسینی، قیمت واگذاری زمین در ناحیه صنعتی ندوشن را متری ١٩٠ هزار تومان و با بازپرداخت سه ساله اعلام کرد.

گفتنی است؛ شهرک صنعتی ندوشن در یکی از بهترین نقاط آب و هوایی استان بنا شده است.

کد مطلب 5692025

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