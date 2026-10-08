  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

ورود دادستان به انسداد رودخانه‌های شرق مازندران

ورود دادستان به انسداد رودخانه‌های شرق مازندران

نکا - دادستان مرکز مازندران به انسداد رودخانه‌های شرق استان ورود کرد و دستور بازگشایی فوری مسیرهای سیلابی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح پنجشنبه با حضور میدانی در مناطق سیل‌خیز شرق استان، از مسیر رودخانه‌های مسدودشده بر اثر سقوط درختان ریشه کن شده و انباشت چوب‌آلات ناشی از سیلاب بازدید و بر رفع فوری این موانع تأکید کرد.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع حادثه مقدم بر جبران خسارت است، گفت: صیانت از حقوق عامه اقتضا می‌کند دستگاه‌های متولی پیش از آنکه انسداد مسیر رودخانه‌ها به سیل، تخریب ابنیه، تأسیسات و منازل مردم منجر شود، نسبت به رفع موانع اقدام کنند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود در زمینه بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، لایروبی بستر و رفع موانع عمل کنند و اجازه ندهند موانعی که امروز قابل رفع است، در آینده به عامل ایجاد خسارت تبدیل شود.

عالیشاه سوادکوهی تصریح کرد: موضوع رودخانه‌ها مستقیماً با جان و مال مردم و حقوق عامه ارتباط دارد و دستگاه قضایی در این زمینه رویکردی پیشگیرانه خواهد داشت و البته با ترک فعل ها نیز برخورد قانونی می کند .

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاه‌های اجرایی در مسیر انجام وظایف قانونی خود با موانع و مشکلاتی مواجه شوند، دستگاه قضایی در چارچوب قانون برای رفع موانع و تسهیل اقدامات پیشگیرانه در کنار آنان خواهد بود؛ چرا که نباید منتظر وقوع حادثه ماند و سپس به دنبال جبران خسارت بود.

کد مطلب 6971571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها