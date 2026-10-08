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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

شنیده شدن صدای انفجار ناشی از انهدام مهمات عمل‌نکرده دشمن در بندرعباس

شنیده شدن صدای انفجار ناشی از انهدام مهمات عمل‌نکرده دشمن در بندرعباس

بندرعباس- دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر بندرعباس شنیده شد، که طبق پیگیری‌ها این صدا مربوط به انفجار کنترل شده بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه صدای یک انفجار در شهر بندرعباس به گوش شهروندان رسید.

طبق پیگیری‌های انجام شده از منابع رسمی در استانداری هرمزگان، این صدا مربوط به عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمن بوده است.

همچنین مسئولان از تداوم این عملیات طی روز جاری خبر دادند.

با توجه به اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهر بندرعباس وجود دارد.

بر اساس اعلام مسئولان، این صدا ناشی از عملیات فنی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6971566

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