️پیشرفت ۹۹درصدی ترمینال جدید فرودگاه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد یگانه ظهر روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ترمینال جدید ایلام با ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی با اعتبار ۵٠٠ میلیارد ریال در متراژ ۶ هزار متر در آستانه بهره برداری است.
وی گفت: همچنین محوطه سازی فرودگاه ایلام با تامین اعتبار ۶٠٠ میلیارد ریال در حال اجراست است.
یگانه یادآور شد: در سال جاری در فرودگاه ایلام بیش از ۱۲٠٠ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴٠۱ جذب شده است.
وی عنوان کرد: زیر ساختهای فرودگاهی ایلام به سه پروژه مهم ترمینال جدید، موتور خانه مرکزی، محوطه سازی در حال اجرایی شدن است.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام افزود: در این فرودگاه در ۱۰ ماهه گذشته یک هزار و ۷۷۳ پرواز نشست و برخاست و جابجایی ۱۳۲ هزار و ۵۰۲ مسافر و انتقال ۱۰۶ تن بار انجام شده است.
وی گفت: فرودگاه ایلام بستر مناسبی برای انجام پروازهای شرکتهای هواپیمایی است و در این راستا اجرای پروژههای جدید زیر ساختی در این مکان در حال انجام است.
وی افزود: هم اکنون ۲۵ شرکت هواپیمایی در کشور فعال است که از این تعداد ۳ شرکت در استان همکاری میکند.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: برای خدمات رسانی به مسافران، فرودگاه ایلام با ارگانهای نظامی و انتظامی، شرکتهای هواپیمایی، حفاظت فیزیکی، مرکز سوختگیری، و.. همکاری دارد.
یگانه ادامه داد: شرکتهای خدمات فرودگاهی که در فرودگاه به مسافران خدمات ارائه خواهند داد مستقل و باید مجوز از سازمان هواپیمایی کشور کسب کنند.
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