به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست خبری که درباره حواشی نشست بین المللی بانوان تأثیرگذار و پاسخ به سوالات اهالی رسانه برگزار شد، اظهارداشت: برنامه به خوبی در سطح ملی و بین المللی برگزار و ۳۱ نفر در سطح ملی مورد تشویق و حمایت قرار گرفتند و کمیت و کیفیت تأثیرگذاری در انتخاب افراد حائز اهمیت بود.

وی افزود: در سطح بین المللی در خارج ۷۰۰ پرونده از زنان تأثیر گذار به دستمان رسید که ۷۰ نفر شرایط اولیه را داشته و از این بین داوران متخصص هفت نفر شامل سه زن ایرانی و چهار زن خارجی را انتخاب کردند، ۴ طریق و ملاک‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و خانواده از معیارهای انتخاب زنان بودند.

خزعلی درباره جایزه ۲۰ هزار یورویی این کنگره گفت: ۳ ایرانی و ۴ خارجی موفق به دریافت جایزه شدند که افراد خارجی جایزه را به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کردند.

وی گفت: خانم‌ها امام جمعه، سوده غفوری فرد و مژگان زندی ۳ زن ایرانی اند که به دلیل تأثیرگذاری موفق به دریافت جایزه شدند.

معاون رئیس جمهور گفت: ۴ نفر هم در سطح بین المللی انتخاب و برگزیده شدند که همه افراد خارجی جوایز خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کردند.

مایا مهمان ما نبود

خزعلی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل انتخاب مایا صباغ به عنوان زن تأثیر گذار در کنگره چه بوده است، گفت: ایشان اصلاً مهمان ما نبوده و خودش به ایران سفر کرده است در کلیپی هم این موضوع را بیان کرد و گفته البته. امیدوارم من را هم به عنوان زن تأثیرگذار دعوت کنید.

وی گفت: در مورد یک زن برگزیده تأثیرگذار روسی هم شایعه درست کردند و در واقع ماجرا تشابه اسمی آن بود که تکذیب هم شد.

دلیل دعوت همسر اسبق و نه کنونی یکی از سران

معاون رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دلیل انتخاب همسر اسبق یک از سران کشورها چه بوده است گفت: اصلاً منظور ما نسبت با مقامات در انتخاب زنان تأثیرگذار نبوده، بلکه تأثیر گذاری آنها اهمیت داشته است.

خزعلی درباره بودجه و هزینه کردهای این کنگره گفت: تعجب است از افرادی که قبلاً شاهد ریخت و پاس بودند الان سادگی مراسم را ندیدند. در حاشیه این مراسم مباحث اقتصادی و تفاهم نامه داشتیم و باز شدن پنجره برای ارتباط با کشورهای دیگر از اهداف کنگره بود.

علت حضور همسر رئیس جمهور در کنگره

وی درباره علت حضور همسر رئیس جمهور در این کنگره گفت: کنگره تأثیرگذاری داشت و دشمنان از این موضوع عصبانی اند و به دنبال این هستند یک مسأله کوچک پیدا کنند و آن را بزرگ جلوه دهند به هر حال طبق پروتکل‌ها به صورت طبیعی بایدهمسر ایشان جهت استقبال و دیگر موارد حضور داشتند از طرفی ایشان فرد علمی اند و فعالیت اجتماعی داشته‌اند.

معاون رئیس جمهور گفت: این همه سمینار برای مردان و مربوط به آنها برگزار شده حالا یکی ویژه زنان بوده و این قدر همه حساس شده آمد ناگفته نماند این در حالی است که زنان هم صرفه جویی بیشتری دارند و هم پاک دستی دارند برای مردان در دوره قبل حتی سالنی به اسم اجلاس سران ساختند ولی با وجود اینکه هدف ما سرمایه گذاری است و اهداف چند جانبه داشته این باز هم حاشیه درست می‌کنند.

خزعلی گفت: انتخاب زنان بین المللی تأثیر گذار بر مبنای خود اظهاری یا معرفی دیگران بود و سپس بررسی‌ها را انجام دادیم که البته این نخستین کنگره بود و سال آینده حتماً شناسایی بیشتر و از طریق رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بنیاد نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری در شناسایی زنان تأثیر گذار نقش زیادی داشته و انتخاب در سطح بین المللی بیشتر بحث مسائل علمی بود.

علت انتخاب غفوری فرد علیرغم نسبت سیاسی / قبلاً اسم مستعار داشتم

در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علت انتخاب خانم غفوری فرد با وابستگی سیاسی چه بوده گفت: آیا بر اساس شائبه هاباید برگزیدگان را کنار زد، قطعاً باید با شاخص و معیارها حرکت کنیم. من قبلاً خیلی جاها با این مستعار در مسابقات شرکت می‌کردم که مبدا بر اساس نسبت من قضاوت شود ولی به نظرم هر دو رویکرد غلط است.

وی افزود: من در هیأت داوران نبودم اما اینکه فرد را به دلیل نسبتش حذف یا به رتبه بالا بیاوریم هر دو غلط و ناعادلانه است خانم غفوری فرد جز یک درصد برتر بوده از طرفی از دیگر ملاک‌ها فعالیت اجتماعی، حفظ قرآن، دارابودن فرزند و… است.

پاسخ به انتقادات درباره نحوه پوشش مهمانان

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پوشش مهمانان گفت: موضوع جدیدی نیست به هر حال هر که از خارج می‌آید پوشش متفاوت دارد و عیناً مشابه پوشش خودمان از آنها نمی‌خواهیم.آنها در محیط خاص خود زندگی می‌کنند و شاید نتوان آن انتظار را از آنها داشت.

عرف جوایز بین المللی ۲۰۰ هزار و نه ۲۰ هزار یورو است

خزعلی در پاسخ به پرسشی در مورد پرسشی درباره میزان جایزه ۲۰ هزار یورویی گفت: عرف جوایز بین المللی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار و نه ۲۰ هزار یورو است البته برگزیدگان خارجی همه جوایزشان را به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کردند. همچنین کمیته‌ای متشکل از معاونت علمی، بنیاد نخبگان و یونسکو منطقه‌ای جایزه و داوران را تعیین کردند.

برگزاری کنگره در نهایت سادگی و صرفه جویی

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: معاونت زنان عده و عده برای کار اجرایی ندارد و هزینه برای کنگره نکرده بلکه برنامه جمعی و با همکاری‌های هیأت دولت، وزارت ارشاد، بنیاد نخبگان و… بود همچنین برنامه در کمال سادگی و با صرفه جویی اجرایی شد.