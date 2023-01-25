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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛

رفع فوری تعرض به ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین دولتی از ابتدای سال

رفع فوری تعرض به ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین دولتی از ابتدای سال

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یگان حفاظت این سازمان در ۱۰ ماه امسال موفق به رفع تعرض فوری از ۴‌ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین دولتی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی با بیان اینکه یگان حفاظت در ۱۰ ماه گذشته یک هزار و ۷۰ فقره حکم قطعی رفع تصرف را هم اجرا کرده است، افزود: مساحت اراضی آزاد شده توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور بیش از ۲ هزار هکتار زمین به ارزش ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن که در ادارات کل راه و شهرسازی مستقر هستند، اظهار داشت: سیاست ما در صیانت از اراضی دولتی به عنوان بخشی از بیت‌المال همواره بر اقدامات پیشگیرانه بوده که این امر با تلاش‌های همکاران‌مان در یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن میسر شده است.

مالکی با اشاره به سامانه تلفنی ۱۶۵۶ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: شهروندان می‌توانند موارد تصرف و تعرض به اراضی دولتی را ضمن تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.

کد مطلب 5692139

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