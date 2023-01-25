اثربخشی چاپ کتاب و پویش های کتابخوانی با موضوع شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه معرفی کتاب «حاج قاسمی که من می شناسم» با اشاره به اهمیت نگارش و ثبت خاطرات و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: تبیین شخصیت قهرمانان ملی برای نوجوانان و جوانان اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با بیان اینکه تولید کتاب و برگزاری جشنواره‌ها و پویش‌های کتابخوانی درباره شهدا اثربخشی دوچندان دارد، افزود: برگزاری پویش‌های ملی و استانی با محوریت معرفی آثار فاخر در این حوزه ادامه دار خواهد بود.

وی تصریح کرد: ابعاد شخصیتی سردار شهید سلیمانی باید در عرصه‌های مختلف نظامی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این مطالعات در حوزه‌های مختلف منتشر شوند.

تقوی با اشاره به برگزاری پویش ملی «از حاج قاسم بخوان» گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش باید برش‌های انتخابی از عناوین اعلام شده از سوی دبیرخانه این پویش را خوانده و پس از ضبط تصویر و یا صوت خود آن را تا ۱۱ بهمن ماه سال جاری به نشانی www.samakpl.ir ارسال کنند.