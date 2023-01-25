برگزای تمرین پرسپولیس با حضور درویش/ تمرین اختصاصی صادقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت امروز چهارشنبه از ساعت ۱۳ در ورزشگاه شهید کاظمی به تمرین پرداختند.

پیش از شروع تمرین، جلسه فنی برگزار شد و کادر فنی، نکات لازم را به بازیکنان منتقل کرد.

با شروع تمرین، بازیکنان در قالب سه گروه به راندو پرداختند و در قسمت‌های بعدی هم فوتبال هدفمند و مرور کارهای تاکتیکی در برنامه بود.

تمرین امروز یک ساعت طول کشید. کماکان سعید صادقی تنها مصدوم تیم است که زیر نظر کادر پزشکی برنامه‌های اختصاصی خود را انجام می‌دهد. سایر بازیکنان هم بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به همراه مصطفی لشگری مدیر روابط عمومی باشگاه، امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حضور یافت.

در جریان این حضور و پیش از آغاز تمرین، رضا درویش دقایقی با اعضای تیم و کادر فنی به صحبت پرداخت و ضمن تشکر و قدردانی از بازیکنان و کادر فنی بابت نتایج کسب شده، برای تیم در بازی‌های پیش رو، آرزوی موفقیت کرد.

رضا درویش در ادامه این دیدار، توضیح مختصری در خصوص شرایط باشگاه ارائه داد و تعدادی از بازیکنان نیز در مورد مسائل خود با مدیر عامل باشگاه صحبت کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا (پنجشنبه) آخرین تمرین خود را برگزار و سپس با یک پرواز چارتر، تهران را به مقصد اهواز ترک خواهد کرد.

سرخپوشان پایتخت روز جمعه از هفته هفدهم لیگ برتر به مصاف تیم فولاد خوزستان می‌روند.