  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۱

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

بومی سازی کامل انسولین و قلم آن

بومی سازی کامل انسولین و قلم آن

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید انسولین بر پایه دانش و قلم آن تا سال آینده خبر داد و گفت: این ستاد ۵۰ میلیارد تومان از تولید انسولین و قلم آن در کشور حمایت کرده است.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه های تولید انسولین توسط شرکتهای دانش بنیان که توسط ستاد توسعه زیست فناوری مورد حمایت قرار گرفته اند، اظهار کرد: دو مورد پروژه تولید انسولین توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی مورد حمایت قرار گرفته است.

وی درباره اولین کارخانه تولید انسولین گفت: کارخانه ای برای تولید انسولین اقدام کرده که انتظار می رود بتواند بعد از جذب سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی طی یک سال انسولین را وارد بازار کند.

وی افزود: بعد از جذب سرمایه این کارخانه می تواند طی یک سال انسولین بر پایه دانش را به بازار عرضه کند؛ در واقع بعد از جذب سرمایه ۴ماه کلینیکال ترایال و ۳ یا ۴ ماه تست پایداری انجام می شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: همچنین شرکت دیگری امکان تولید انسولین بر پایه دانش را دارد اما نمی تواند نیاز کل کشور را تامین کند؛ تامین نیاز کشور نیازمند ایجاد زیرساختهایی در این شرکت است.

به گفته قانعی، در کنار اینها تولید قلم انسولین توسط شرکتهای دانش بنیان آغاز شده زیرا تنها تولید انسولین برای شرکتها اقتصادی نیست اما اگر با تولید قلم باشد عرضه انسولین به بازار اقتصادی تر خواهد شد.

وی گفت: این شرکتهای تولید کننده انسولین در صدد هستند با شرکتهای تولیدکننده قلم، همکاری و محصول نهایی را وارد بازار کنند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: پیش بینی می شود به زودی و شاید سال آینده انسولین و قلم آن توسط شرکتهای دانش بنیان به تولید برسد.

وی با اشاره به میزان حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در زمینه تولید انسولین و قلم آن گفت: ستاد توسعه زیست فناوری به میزان ۵۰ میلیارد تومان حمایت کرده است. این حمایت در سال آینده بیشتر خواهد شد.

کد مطلب 5692194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      همین لانتوس و نورپید خارجی از همه بهتره لطفا انسولین ها و قلم های آشغال تحویل ما دیابتی ها ندین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها