به گزاش خبرنگار مهر، فاطمه بیگی امروز چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد، اظهار کرد: تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام حوزه مدیریت شهری در مرکز استان از مهمترین خواستههای شهروندان بهشمار میرود و تعیین تکلیف سریعتر طرح نیمهتمام برجهای دوقلو شهرداری شهرکرد خواسته مردم است.
وی تاکید کرد: در این راستا شهردار و مدیران زیرمجموعه شهرداری شهرکرد باید برنامههای عملیاتی بهمنظور تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام را ارائه دهند.
وی با اشاره به مشکلات فراوان شهروندان شهرکرد برای ترافیک سنگین در مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای طرحهای زیرگذر و روگذر میتواند به ساماندهی این وضعیت و کاهش ترافیک شهری در خیابانهای شهرکرد کمک کند.
بیگی تصریح کرد: تعیین تکلیف سریعتر طرح نیمهتمام برجهای دوقلو شهرداری شهرکرد از دیگر خواستهها و مطالبههای شهروندان مرکز استان است که انتظار دارند با پیگیری اعضای شورای اسلامی به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون املاک و امور اداری شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به لزوم بهرهمندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری مرکز چهارمحال و بختیاری یادآور شد: جذب کمکهای خیرین نیکاندیش برای تکمیل و توسعه زیرساختهای آرامستان بهشت رحمت شهرکرد در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
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