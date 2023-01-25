گزاش به خبرنگار مهر ، فاطمه بیگی امروز چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد، اظهار کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام حوزه مدیریت شهری در مرکز استان از مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان به‌شمار می‌رود و تعیین تکلیف سریع‌تر طرح نیمه‌تمام برج‌های دوقلو شهرداری شهرکرد خواسته مردم است.

وی تاکید کرد: در این راستا شهردار و مدیران زیرمجموعه شهرداری شهرکرد باید برنامه‌های عملیاتی به‌منظور تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام را ارائه دهند.

وی با اشاره به مشکلات فراوان شهروندان شهرکرد برای ترافیک سنگین در مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای طرح‌های زیرگذر و روگذر می‌تواند به سامان‌دهی این وضعیت و کاهش ترافیک شهری در خیابان‌های شهرکرد کمک کند.

بیگی تصریح کرد: تعیین تکلیف سریع‌تر طرح نیمه‌تمام برج‌های دوقلو شهرداری شهرکرد از دیگر خواسته‌ها و مطالبه‌های شهروندان مرکز استان است که انتظار دارند با پیگیری اعضای شورای اسلامی به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون املاک و امور اداری شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به لزوم بهره‌مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری مرکز چهارمحال و بختیاری یادآور شد: جذب کمک‌های خیرین نیک‌اندیش برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های آرامستان بهشت رحمت شهرکرد در دستور کار شهرداری قرار گیرد.