۴۸۰ میلیارد تومان پروژه شهری در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژههای شهرداری آمل که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل در جهت توسعه زیرساختهای عمرانی و خدماتی قابلتقدیر است و باید زمینه بهرهمندی حداکثری مردم از این ظرفیتها فراهم شود.
وی با اشاره به افتتاح متمرکز پروژههای شهرداری آمل در هفته دولت، افزود: امروز مجموعهای از پروژههای مدیریت شهری با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. این دستاورد حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری است و انتظار میرود این روند توسعهمحور با جدیت و شتاب بیشتری تداوم یابد.
فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه شرایط اقتصادی و محدودیتهای مالی نباید مانع خدمترسانی شود، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی چالشهای پیشرو، دولت در مسیر خدمترسانی ثابتقدم است و مدیران اجرایی نیز مکلفاند تا آخرین لحظه مسئولیت، با روحیه جهادی برای رفع نیازهای مردم تلاش کنند.
پولادی در بخش دیگری از سخنان خود، بهبود وضعیت معابر را از مطالبات جدی شهروندان برشمرد و تأکید کرد: نهضت آسفالت باید با جدیت در دستور کار شهرداری قرار گیرد. اگرچه اقدامات مطلوبی در برخی محلات آغاز شده، اما ترمیم و بهسازی معابر که در شأن این شهر تمدنی و کهن نیست، باید به صورت مستمر و با کیفیت بالا اجرایی شود.
معاون استاندار مازندران همچنین بر ضرورت حل گرههای ترافیکی تأکید کرد و گفت: پروژه جاده سلامت به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بار ترافیکی باید با جدیت دنبال شود. مجموعه مدیریت استان آمادگی کامل دارد تا با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری، طرحهای توسعه شهری را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برساند.
فرماندار آمل با اشاره به اهمیت شفافیت در عملکرد مدیران تصریح کرد: مدیران اجرایی باید در اجرای امور کاملاً شفاف عمل کرده و گزارش اقدامات خود را صادقانه به مردم ارائه دهند تا روایتِ صحیح از خدمات، در اختیار مجموعههای اجرایی باشد.
وی با تأکید بر اینکه نباید راهکار رفع نواقص، توقف پروژهها باشد، افزود: ممکن است در اجرای برخی پروژهها کمبودهایی وجود داشته باشد، اما راهکار اصلی، نقد سازنده است. افکار عمومی باید میان منتقدان دلسوز و کسانی که صرفاً به دنبال ایجاد تنش و اخلال در مسیر خدمترسانی هستند، تفکیک قائل شوند.
پولادی در پایان درباره ناترازی انرژی و نگرانیهای موجود در خصوص گاز گفت: با وجود محدودیتهای زیرساختی، با تدابیر استاندار محترم و مجموعه مدیران استانی، اقدامات پیشگیرانه برای تأمین پایدار انرژی در حال انجام است. مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و مسئولان استان با تمام توان برای حل این دغدغه تلاش میکنند.
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