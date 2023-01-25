به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: از آنجایی که پدیده قاچاق یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود، پلیس با قاطعیت با افرادی که بخواهند با واردات اینگونه کالا به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند در چهار چوب قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر افزود: مأموران کلانتری ۱۱ باغ زهرا در حین گشت زنی و سرکشی از پارکینگ‌ها، دو دستگاه موتورسیکلت سنگین ۲۵۰ و ۴۰۰ سی‌سی قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ صیادی تصریح کرد: کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های توقیفی را چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: پلیس استان در اجرای منویات مقام معظم رهبری و بر اساس وظایف قانونی خود در راستای مبارزه با پدیده قاچاق، ضمن استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات، با قاطعیت تمام در برابر وارد کنندگان کالای قاچاق ایستادگی خواهد کرد.