روند صعودی شاخص برق درپایداری شبکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "مصطفی رجبی مشهدی" در مراسم آغاز به کار هفدهمین کنفرانس "حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت" که به مدت دو روز در دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای شبکه سراسری برق ایران اظهار داشت: ظرفیت تولید شبکه سراسری برق کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش بیش از ۱۰ برابری پیدا کرده و به ۹۰ هزار مگاوات رسیده، به طوری که میتوان گفت رتبه ۱۶ جهان به لحاظ ظرفیت تولید نیروگاهی به کشور ما تعلق دارد و با افتخار در رده شبکههای بزرگ دنیا شناخته میشویم.
وی افزود: ویژگی دیگر شبکه برق کشورمان رشد مصرف برق حدود ۵.۴ درصدی است که طی ۱۰ سال اخیر رشد زیادی محسوب میشود و در مقایسه با رشد مصرف کشورهای توسعه یافته که در حدود یک درصد یا حتی کمتر از یک درصد هستند رشد قابل توجهی داشته و نیازمند بهینه سازی مصرف است.
رجبی مشهدی افزود: این میزان رشد در مصرف و همچنین وسعت و پراکندگی مراکز جمعیتی کشور عزیزمان ایران، نیازمند توسعه شبکه در ابعاد گسترده است، بنابراین در حوزه شبکه انتقال ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت تقریباً سالانه حدود ۲۰۰۰ کیلومتر خط انتقال جدید احداث میکنیم و حدود ۸۰۰۰ مگاولت آمپر هم ظرفیت ترانسفورماتورهای جدیدی هست که در این سطح ولتاژ ساخته و در مدار قرار میگیرند. این ویژگی رشد مصرفی که در کشورمان وجود دارد موجب شده که ما به ویژه در دوره اوج بار تابستان، در نزدیک مرزهای پایداری، از شبکه بهره برداری کنیم و اینجاست که حفاظتهای سیستمی بسیار تأثیرگذار هستند تا بشود از حداکثر ظرفیت تجهیزات شبکه استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر صنعت برق به لحاظ منابع مالی در مضیقه نباشد مانند دیگر کشورهای دنیا، شبکههای برق را توسعه میدهد ولی ما توانستیم با مطالعات گسترده و تلاش بخش مهندسی همکاران در شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نزدیک مرزهای پایداری شبکه سراسری برق را بهره برداری کنیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: یکی از افتخارات صنعت برق کشورمان این است که بعد از خاموشی سراسری سال ۱۳۸۲ که آخرین فروپاشی گسترده را داشتیم تاکنون که حدود ۲۰ سال از آن زمان میگذرد، شبکه سراسری پایدار است؛ این در حالی است که طی این مدت اغلب کشورهای منطقه و حتی کشورهای توسعه یافته دچار خاموشی گسترده شدهاند.
وی افزود: به دلیل سخت و زمان بر بودن بازیابی شبکه، حفظ پایداری شبکه و نرسیدن به نقطه فروپاشی مسئله بسیار مهمی است و یکی از عوامل مؤثر در عدم وقوع فروپاشی ۲۰ ساله شبکه برق کشور موضوع عملکرد صحیح سیستمهای حفاظت و اتوماسیون شبکه است.
سخنگوی صنعت برق با تشریح انواع سیستمهای حفاظتی و نحوه حفاظت تجهیزات اصلی در شبکه انتقال به بیان مهمترین اقدامات انجام شده به منظور بهبود عملکرد صحیح سیستمهای حفاظت پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۴ تا کنون بیش از ۱۵۰۰ مورد گزارش تنظیمات انواع رلههای حفاظتی به شرکتهای برق منطقهای ابلاغ شده که در واقع یکی از کارهایی است که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام میشود تا بر اساس آن تنظیمات انجام شود. همچنین تاکنون حدود ۲۴۰ مورد گزارش تنظیمات برای واحدهای نیروگاهی مختلف ابلاغ شده است. مورد بعدی تدوین نظام نامه سیستم رله و حفاظت است که ویرایش پنجم آن نیز انجام شده و به مرور در این سالها اصلاحاتی در آن انجام شده است.
رجبی مشهدی در خصوص اهداف تدوین نظامنامه سیستم رله و حفاظت افزود: ارتقای عملکرد سیستم حفاظتی شبکه انتقال برق به منظور تعیین حداقل حفاظتهای مورد نیاز برای هریک از تجهیزات شبکه انتقال، یکسانسازی روش تنظیم رلههای حفاظتی مختلف، تعیین الزامات سیستم حفاظت شبکه انتقال و یکسانسازی تجهیزات کمکی مورد استفاده در سیستم حفاظت از جمله اهداف تدوین نظامنامه سیستم رله و حفاظت به شمار میآید.
وی به وقوع حوادث شبکه از نظر گسترش حادثه و خاموشی در شش ماه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۷ درصد از حوادث شبکه خوشبختانه بدون گسترش حادثه و بدون خاموشی بوده اند.
رجبی مشهدی در ادامه به حوادث گسترش یافته همراه با خاموشی اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه اول سال ۸ درصد بوده و دلیل وقوع آن ساختار نامناسب برخی از نقاط شبکه و پیری برخی تجهیزات و پستها و همچنین ساختار آنهاست که برای کاهش این تعداد از حوادث صنعت برق نیاز به سرمایه گذاری دارد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان گفت: آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفهای نیروی انسانی شاغل در بخش حفاظت به منظور کاهش حوادث ناشی از عوامل انسانی امر بسیار مهمی است که به همین منظور شرایطی را برای آموزش این افراد در مرکز آموزش تخصصی صنعت برق فراهم کردهایم. در این مرکز سیمولاتور وجود دارد و مباحث اسکادا و بازیابی شبکه و حفاظت مورد بررسی و آموزش قرار میگیرد، لذا پذیرای نظرات و پیشنهادات اساتید گرامی در این حوزهها هستیم.
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