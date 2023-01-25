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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۴۵

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خبر داد؛

اختصاص۲۰میلیارد اعتبار برای احداث انبار اموال تملیکی خراسان جنوبی

اختصاص۲۰میلیارد اعتبار برای احداث انبار اموال تملیکی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزیر اقتصاد برای احداث ساختمان سوله انباری اموال تملیکی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی «مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان جنوبی» به «اداره کل» ارتقا یافته است.

وی بیان داشت: اداره کل اموال تملیکی استان در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات نیازمند تقویت است.

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی به عملکرد ۹ ماهه اداره کل اموال تملیکی استان هم اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد ۶۲۷ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش ۴۶۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال طی ۹ ماهه سال جاری به اموال تملیکی استان ارجاع شده است.

ذاکریان از فروش ۷۵ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال کالای تملیکی طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و بیان داشت: ۸ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال کالاهای قاچاق غیر قابل مصرف بوده که با طی تشریفات قانونی امحا شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه زیر ساخت‌ها اداره کل اموال تملیکی خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه است، گفت: اداره کل اموال تملیکی استان دو سوله انبار در اختیار داشته که یکی از این انبارها در سال ۹۷ دچار حریق شده و دیگر قابلیت استفاده را ندارد.

وی تصریح کرد: در سفر وزیر اقتصاد به خراسان جنوبی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت که اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی و احداث ساختمان سوله انباری مصوب شد.

کد مطلب 5692259

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