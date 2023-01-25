خرید ۱۷ هزار و ۳۹۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عرضه ۴۵۰ هزار ربع سکه طلا بهار آزادی از روز سهشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز کاری از طریق بورس کالای ایران آغاز شده است.
عرضه ربع سکه طلای بهار آزادی در بورس کالا در این مرحله به صورت گواهی سپرده ناپیوسته بوده و فرآیند کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمتهای مختلف است.
مطابق شرایط عرضه ربع سکه طلا در بورس کالا، تمامی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال دارای کد ملی میتوانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ربع سکه طلای بهار آزادی را خریداری کنند.
خریداران میتوانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه در بورس کالا، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی معادل سکههای خریداری شده را تحویل بگیرند.
بانک مرکزی همچنین در نامهای به شرکت بورس کالای ایران تاکید کرد، مبلغ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلای ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه شده است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمیشود.
گفتنی است، عرضه ربع سکه طلا در بورس کالا به منظور از بین بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی توسط بانک مرکزی با همکاری بورس کالای ایران انجام میشود.
یادآور میشود در نخستین روز از مرحله دوم عرضه ربع سکه طلا در بورس کالا، تعداد ۴۷۶۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا قیمت ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در بورس کالا خریداری شد.
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