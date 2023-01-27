به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با قهرمانی در نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر و پیروزی در نخستین بازی دور برگشت خط و نشان محکمی برای رقیبان خود در این مسیر کشیده است تا به جام زرین بیست و دومین دوره این مسابقات دست پیدا کند.
آمار قابل قبول پرسپولیس در فصل جاری نه تنها روی تاکتیکهای مناسب کادر فنی این تیم و تصمیمات مناسب در مواجهه با بحرانهایی نظیر جدایی ناگهانی یورگن لوکادیا و مصدومیتهای متوالی شیخ دیاباته، امید عالیشاه و سعید صادقی بوده است بلکه لیست بازیکنان این تیم کار را برای انتخاب جانشین در شرایط متفاوت فراهم کرد.
یحیی گل محمدی هر وقت با مشکلات جدی روبرو شد چشم به نیمکتی انداخت که هر یک از آنها در تیمهای دیگر لیگ برتری میتوانستند گزینه همیشگی حضور در ترکیب اصلی باشند.
تنها جای مطمئن برای نفر «یک»
عملکرد مطلوب علیرضا بیرانوند در بازگشت به پرسپولیس سبب شد تا گزینه اول و آخر این تیم در چارچوب دروازه باشد. او که کلین شیت های متوالیاش نقش ویژهای در آمار گلهای خورده اندک سرخها داشته است تنها گزینه همیشه حاضر در تیم است تا احمد گوهری کمترین شانس را برای بازی کردن در دروازه داشته باشد.
خیال راحت با مدافعان همیشه آماده
پرسپولیس فصل جاری لیگ برتر را با حضور بازیکنانی همچون فرشاد فرجی، گئورگی گولسیانی، علی نعمتی و دانیال اسماعیل فر در خط دفاع آغاز کرد.
حضور مرتضی پورعلی گنجی به عنوان بازیکن تازه وارد با مصدومیت فرشاد فرجی روبرو شد تا مدافع تیم ملی فوتبال ایران خیلی زود جایگاهش را در قلب سد مستحکم سرخپوشان پیدا کند. کلین شیت های متوالی بیرانوند با درخشش خط دفاعی این تیم همراه بود تا یحیی گل محمدی کمترین تغییر را در تیمش داشته باشد.
مدافعان پرسپولیس با وجود بازی فیزیکی و درگیرانه ای که با مهاجمان حریف دارند کمترین میزان آسیب دیدگی را داشتهاند. همین موضوع به ثبات ترکیب دفاعی این تیم کمک کرد تا بدون اشتباهات فردی تأثیرات زیادی در صدرنشینی این تیم داشته باشند.
حالا گل محمدی برای ادامه رقابتهای لیگ برتر نه تنها دغدغهای از این لحاظ ندارد بلکه ذخیرههایی همچون فرجی، وحدت هنانوف هر لحظه منتظر دستور گل محمدی هستند تا نیمکت را ترک کرده و به ترکیب اضافه شوند.
گوشهای مطمئن
علی نعمتی در دفاع چپ یکی از بازیکنان قابل اطمینان یحیی شده است. با این حال فراز و نشیب او در اواسط فصل با حضور وحید امیری در این پست همراه بود و او نیز توانست خیلی خوب کار کند. با این حال یحیی بار دیگر به خاطر اجرای تاکتیکهای تیمی تصمیم به بازگرداندن نعمتی گرفت تا وحید امیری به عنوان هافبک نفوذی نقش پررنگتری در حملات پرسپولیس داشته باشد. همچنین دانیال اسماعیلی فر نیز یکی از باثباتترین بازیکنان ترکیب این تیم بوده است. با این حال گل محمدی در شروع نیم فصل دوم تصمیم به تغییر پست او گرفت تا خیلی راحت با استفاده از ابزار موجود بر روی نیمکت بتواند تغییر تاکتیکی ایجاد کند و هنانوف را به عنوان دفاع راست بازی دهد. همین استراتژی باعث شد تا اسماعیلی فر به عنوان هافبک راست برای پرسپولیس بازی کند.
میهمانیهای سه امتیازی با هافبکها
اصرار بیش از اندازه گل محمدی در ابتدای فصل مبنی بر جذب سعید صادقی، سینا اسدبیگی و تمدید قرارداد بازیکنانی همچون وحید امیری اصرار تاکتیکی او را در طول فصل برملا کرد.
گل محمدی با استفاده از هافبکهای آلترناتیو خود در خط میانی سختترین روزها را با بهترین نتایج طی کرد. او در روزهای مصدومیت شیخ دیاباته، جدایی یورگن لوکادیا و عدم اعتماد به مهاجمان داخلی به هافبکهای خود برای گلزنی اعتماد کرد تا آنها بردهای متوالی برای این تیم کسب کند.
ترافیک خط میانی پرسپولیس نه تنها برای این تیم حاشیهای به همراه نداشت بلکه در روزهای مصدومیت میلاد سرلک باعث شد تا کمال کامیابی نیا و اسدبیگی فرصت نمایش پیدا کنند و برای این تیم مثمر ثمر شود.
اعتماد کادر فنی پرسپولیس به محمد عمری بازیکن جوان این تیم سبب شد تا او با گلزنی هایش لقب پدیده این تیم را بگیرد. یحیی هر وقت با مصدومیت امثال عالیشاه و صادقی روبرو شد بازیکنان دیگر را از روی نیمکت بلند میکند تا با بالاترین بازدهی برای موفقیت تیم به میدان برود.
الگوی هافبک و مدافع برای مهاجم
مهدی عبدی و حامد پاکدل در نیم فصل اول به هیچ وجه نتوانستند انتظارات را برآورده کنند همین امر باعث جدایی پاکدل در نقل و انتقالات زمستانی شد و یحیی تصمیم گرفت با وجود جذب دوباره عیسی آل کثیر رقابت را برای ایستادن به عنوان مهاجم هدف در تیمش بیشتر کند. استراتژی مشخصی که در خطوط هافبک و دفاع موفقیتآمیز بوده است و حالا جذب احتمالی مهاجم خارجی میتواند عطش گلزنی را به خط حمله این تیم بازگرداند.
به طور کلی پرسپولیس برای هر پست حداقل دو بازیکن دارد و دیگر این تیم نگران نبود یار نباشد و برای رسیدن به موفقیت با استفاده از موجودی هایش ترکیبهای متفاوت را وارد زمین کند.
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