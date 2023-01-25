  1. استانها
  2. بوشهر
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۲۱

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:

۱۰۰۰ گروه جهادی استان بوشهر با کمیته امداد همکاری دارند

۱۰۰۰ گروه جهادی استان بوشهر با کمیته امداد همکاری دارند

بوشهر- مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: در حال حاضر بیش از هزار گروه جهادی استان بوشهر با کمیته امداد همکاری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری عصر چهارشنبه در نشست با معاون قرارگاه حاج عبدالله والی اظهار داشت: مرحوم والی از امدادگران کمیته امداد بود که با روحیه جهادی سال‌ها در مناطق محروم منطقه بشاگرد، منشأ خدمات و فعالیت‌های ارزنده و مؤثری در راستای رسیدگی به محرومان بوده است.

وی، حاج عبدالله والی را یک الگوی انسانی کامل و نیکوکار عنوان کرد و گفت: وی محور اصلی تحول آفرینی در مناطق محروم بوده که در عرصه محرومیت زدایی خدمات ماندگاری را انجام داده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر ارتباط و همکاری این نهاد و گروه‌های جهادی سطح استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: گروه‌های جهادی استان در عرصه خدمت رسانی و محرومیت زدایی عملکرد درخشانی در سال‌های گذشته از خود به جای گذاشتند.

میری خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از هزار گروه جهادی در بخش‌های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان و اشتغال در استان وجود دارند که با کمیته امداد همکاری خوبی دارند.

معاون امور اجرایی قرارگاه حاج عبداله والی نیز اظهار کرد: کمیته امداد از ابتدای انقلاب به محرومین توجه ویژه‌ای داشته است و جزو اولین نهادهایی است که در بودجه‌ریزی ضرایب مناطق محروم را مشخص کرد.

داود عمادی افزود: قرارگاه حاج عبدالله والی در همه استان‌ها کار خود را آغاز کرده است و تلاش می‌کند تا خارج از روال اداری کار و مشکلات محرومان و مناطق کم برخوردار را به سر انجام برساند.

وی به ساز و کار این قرارگاه اشاره کرد و گفت: شناسایی گروه‌های جهادی، ترویج روحیه جهادی و ایجاد انسجام از اهداف مهم قرارگاه است تا در زمان بحران از توان این گروه‌های مردمی و جهادی کمک گرفته شود.

عمادی با بیان اینکه هر گروهی در عرصه محرومیت زدایی فعالیت کند، گروه جهادی محسوب می‌شود گفت: قرارگاه حاج عبدالله والی علاوه بر حوزه عمرانی در همه حوزه‌های فرهنگی تربیتی، پزشکی و دندانپزشکی، عمرانی و مددکاری ورود می‌کند تا خدمت رسانی به محرومان سرعت بیشتری پیدا کند.

وی به تشکیل گروه‌های جهادی در کمیته امداد اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اشراف اطلاعاتی کمیته امداد و ارتباط نزدیک این نهاد با خانواده‌های نیازمند، بستر لازم برای حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف با همکاری و همراهی کمیته امداد ایجاد شده است.

عمادی خاطرنشان کرد: این قرارگاه با رویکرد سرعت بخشیدن در انجام امور محرومان تلاش دارد تا به شکل مردمی و جهادی فعالیت‌های خود را پیش ببرد.

در این جلسه هم اندیشی، تعدادی از مسئولان گروه‌های جهادی استان به نقطه نظرات خود و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقدامات جهادی پرداختند و برای تحقق محرومیت زدایی مناطق محروم بر توانمند سازی نیازمندان تاکید کردند.

کد مطلب 5692289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه