۱۰۰۰ گروه جهادی استان بوشهر با کمیته امداد همکاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری عصر چهارشنبه در نشست با معاون قرارگاه حاج عبدالله والی اظهار داشت: مرحوم والی از امدادگران کمیته امداد بود که با روحیه جهادی سال‌ها در مناطق محروم منطقه بشاگرد، منشأ خدمات و فعالیت‌های ارزنده و مؤثری در راستای رسیدگی به محرومان بوده است.

وی، حاج عبدالله والی را یک الگوی انسانی کامل و نیکوکار عنوان کرد و گفت: وی محور اصلی تحول آفرینی در مناطق محروم بوده که در عرصه محرومیت زدایی خدمات ماندگاری را انجام داده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر ارتباط و همکاری این نهاد و گروه‌های جهادی سطح استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: گروه‌های جهادی استان در عرصه خدمت رسانی و محرومیت زدایی عملکرد درخشانی در سال‌های گذشته از خود به جای گذاشتند.

میری خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از هزار گروه جهادی در بخش‌های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان و اشتغال در استان وجود دارند که با کمیته امداد همکاری خوبی دارند.

معاون امور اجرایی قرارگاه حاج عبداله والی نیز اظهار کرد: کمیته امداد از ابتدای انقلاب به محرومین توجه ویژه‌ای داشته است و جزو اولین نهادهایی است که در بودجه‌ریزی ضرایب مناطق محروم را مشخص کرد.

داود عمادی افزود: قرارگاه حاج عبدالله والی در همه استان‌ها کار خود را آغاز کرده است و تلاش می‌کند تا خارج از روال اداری کار و مشکلات محرومان و مناطق کم برخوردار را به سر انجام برساند.

وی به ساز و کار این قرارگاه اشاره کرد و گفت: شناسایی گروه‌های جهادی، ترویج روحیه جهادی و ایجاد انسجام از اهداف مهم قرارگاه است تا در زمان بحران از توان این گروه‌های مردمی و جهادی کمک گرفته شود.

عمادی با بیان اینکه هر گروهی در عرصه محرومیت زدایی فعالیت کند، گروه جهادی محسوب می‌شود گفت: قرارگاه حاج عبدالله والی علاوه بر حوزه عمرانی در همه حوزه‌های فرهنگی تربیتی، پزشکی و دندانپزشکی، عمرانی و مددکاری ورود می‌کند تا خدمت رسانی به محرومان سرعت بیشتری پیدا کند.

وی به تشکیل گروه‌های جهادی در کمیته امداد اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اشراف اطلاعاتی کمیته امداد و ارتباط نزدیک این نهاد با خانواده‌های نیازمند، بستر لازم برای حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف با همکاری و همراهی کمیته امداد ایجاد شده است.

عمادی خاطرنشان کرد: این قرارگاه با رویکرد سرعت بخشیدن در انجام امور محرومان تلاش دارد تا به شکل مردمی و جهادی فعالیت‌های خود را پیش ببرد.

در این جلسه هم اندیشی، تعدادی از مسئولان گروه‌های جهادی استان به نقطه نظرات خود و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقدامات جهادی پرداختند و برای تحقق محرومیت زدایی مناطق محروم بر توانمند سازی نیازمندان تاکید کردند.