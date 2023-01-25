طرح پزشک خانواده شهری سال آینده اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب اظهار کرد: در اردیبهشت سال آینده طرح پزشک خانواده شهری اجرا خواهد شد و از اثرات مثبت این کار برای مردم این است که هر خانواده صاحب یک پزشک شود.
وی افزود: اجرای این طرح کار بسیار سختی است و مدیران ما باید خود را برای این کار بسیار سخت و ارزشمند آماده کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون هفت پیک از بیماری کرونا را پشت سر گذاشتیم و امیدوارم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استفاده از واکسن پیک هشتم بیماری کرونا را نیز پشت سر بگذاریم.
شکیبا بیان کرد: افراد باید هرچی سریعتر واکسن کرونا بزنند خصوصاً افرادی که ۶ ماه از آخرین دز آنها گذشته است.
وی ادامه داد: برنامههای بسیار خوبی به کمک وزارت بهداشت برای مردم داریم، جوانی جمعیت، پیشگیری از بعضی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر از جمله این برنامهها است.
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