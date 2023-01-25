افتتاح بیش از ۹۵۶ پروژه در سطح استان همدان طی ایام الله دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمیفرزاد چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر استان همدان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، گفت: امسال، دهه مبارک فجر، متفاوتتر از سالهای پیش برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه باید دستگاههای اجرایی استان دستاوردهای انقلاب اسلامی را تبیین کنند؛ اظهار کرد: در طول دهه فجر به ۱۰ شهرستان استان، سفر کرده و برنامهها و پروژهها را اجرا و افتتاح میکنیم.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: اقدامات دشمنان خنثی شد و وقتی دیدند موفق نشدند، دست آهنین و پیشنهاد برای مذاکره را جلو آوردند.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه طراحیهای شیطنتآمیز دشمنان، نقش بر آب شده که این اقدام در سایه هدایتهای مقام معظم رهبری و وحدت و انسجام مردم ایران رخ داده است.؛ گفت: با این وحدت و انسجام، برنامه دهه فجر را پر قدرتتر از همیشه برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: همه دستگاهها با تمام توان باید مسائلی که انقلاب برای ما به ارمغان آورده را تبیین کنند و برنامه جهاد تبیین جز جدایی ناپذیر برنامههای دهه فجر است.
استاندار همدان با بیان اینکه در دهه فجر امسال، بیش از ۹۵۶ پروژه در سطح استان، با اعتباری بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال، افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید؛ تصریح کرد: پروژههایی که در دهه مبارک فجر در استان همدان افتتاح خواهد شد، نشان دهنده اقدامات دولت است. بیمارستان اکباتان بعد از ۱۴ سال به نتیجه نهایی خواهد رسید.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه ۸۷۱ برنامه فرهنگی در ایام دهه مبارک فجر انجام و اجرا خواهد شد، عنوان کرد: این برنامهها میتواند شور و نشاط اجتماعی را برای مردم به دنبال داشته باشد.
این مسئول در پایان تاکید کرد: در حوزه اداری همه دستگاهها و همچنین شهرداریهای سطح استان، مکلفاند معابر را چراغانی کنند.
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