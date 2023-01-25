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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۳۴

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان:

فاز سوم حریم رودخانه «گلرود» در بروجرد آزاد سازی شد

فاز سوم حریم رودخانه «گلرود» در بروجرد آزاد سازی شد

بروجرد- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: فاز سوم حریم رودخانه «گلرود» در شهرستان بروجرد آزاد سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با مشارکت دستگاه‌های متولی شهرستان بروجرد، طبق مصوبه اخیر شورای حفاظت از منابع آب و با نظارت و پیگیری فرمانداری بروجرد، فاز سوم حریم رودخانه «گلرود» در بخش ضلع شمالی برای استفاده عموم مردم و تسهیل در تردد همشهریان گرامی، پاکسازی و بازگشایی شد.

وی، گفت: به دلیل عدم اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال‌های گذشته، آزادسازی حریم و بستر رودخانه انجام نشده و ساخت ابنیه و ویلاهای غیرمجاز در حریم راه و بستر رودخانه به شدت افزایش یافته بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: با پیگیری فرمانداری بروجرد و با حضور معاون امور عمرانی فرماندار و با هماهنگی دادستان شهرستان و دستگاه‌های ذیربط، عملیات آزادسازی در نقاط مختلف انجام و ضلع شمالی رودخانه «گلرود» در منطقه «نظام آباد گلدشت» به طول دو کیلومتر آزادسازی شد، آزاد سازی فازهای بعدی تا پاکسازی کامل حریم رودخانه با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5692421

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