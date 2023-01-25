فاز سوم حریم رودخانه «گلرود» در بروجرد آزاد سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با مشارکت دستگاههای متولی شهرستان بروجرد، طبق مصوبه اخیر شورای حفاظت از منابع آب و با نظارت و پیگیری فرمانداری بروجرد، فاز سوم حریم رودخانه «گلرود» در بخش ضلع شمالی برای استفاده عموم مردم و تسهیل در تردد همشهریان گرامی، پاکسازی و بازگشایی شد.
وی، گفت: به دلیل عدم اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سالهای گذشته، آزادسازی حریم و بستر رودخانه انجام نشده و ساخت ابنیه و ویلاهای غیرمجاز در حریم راه و بستر رودخانه به شدت افزایش یافته بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، افزود: با پیگیری فرمانداری بروجرد و با حضور معاون امور عمرانی فرماندار و با هماهنگی دادستان شهرستان و دستگاههای ذیربط، عملیات آزادسازی در نقاط مختلف انجام و ضلع شمالی رودخانه «گلرود» در منطقه «نظام آباد گلدشت» به طول دو کیلومتر آزادسازی شد، آزاد سازی فازهای بعدی تا پاکسازی کامل حریم رودخانه با جدیت ادامه خواهد داشت.
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